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6 de mayo 2026 - 16:12

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 6 de mayo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El BCRA extendió a 80 ruedas consecutivas su racha compradora y acumula u$s140 millones en mayo, en una jornada marcada por la suba de reservas.

El BCRA extendió a 80 ruedas consecutivas su racha compradora y acumula u$s140 millones en mayo, en una jornada marcada por la suba de reservas.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 6 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.386,50 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 6 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 6 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.475,51, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 6 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.384, según Binance.

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