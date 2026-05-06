Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 6 de mayo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El BCRA extendió a 80 ruedas consecutivas su racha compradora y acumula u$s140 millones en mayo, en una jornada marcada por la suba de reservas.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 6 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.386,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 6 de mayo El dólar CCL cerró a $1.480,36 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 6 de mayo El dólar MEP cerró a $1.426,01 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 6 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 6 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.475,51, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 6 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.384, según Binance.