Mercados: los bonos en dólares caen y los ADRs operan en verde







Los globales argentinos muestran caídas generalizadas. Por su parte, los títulos de las acciones argentinas muestran un comportamiento opuesto.

Tras la fuerte caída de este martes, los ADRs operan al alza esta jornada, con subas de 1,4% en algunos casos. Sin embargo, los bonos en dólares, por el momento, muestra la tendencia opuesta, con bajas generalizadas.

En Wall Street, las acciones argentinas que más suben son Banco Macro (+1,64%), Central Puerto (+1,27%) y Pampa Energía (+1,21%). En la vereda opuesta se ubican Telecom y Edenor, con caída de 2,9% y 0,59%, respectivamente.

En cuanto a los globales, el panorama es mayoritariamente negativo, con caídas de hasta 1,4% en el caso del GD46D.

Respecto al S&P Merval, sube un 0,5% medido en pesos, mientras que en dólares el incremento es de 0,8%.

