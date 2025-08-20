SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de agosto 2025 - 10:19

La industria metalúrgica continuó estancada en julio y el uso de la capacidad instalada está en mínimos históricos

El sector metalúrgico mostró en julio una leve mejora mensual, pero sigue 15% por debajo de los picos históricos y con un uso de la capacidad instalada en apenas 45%. Los subsectores estratégicos continúan en retroceso y el empleo mantiene su tendencia a la baja.

En el análisis regional, Santa Fe (4,8%) y Entre Ríos (3,6%) lograron avances gracias al empuje de la maquinaria agrícola.&nbsp;

Aun con la mejora puntual, la actividad se mantiene un 15% por debajo de los máximos históricos y con un uso de la capacidad instalada en apenas 45,2%, uno de los niveles más bajos en décadas.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 9.37.03 AM
La actividad se mantiene un 15% por debajo de los máximos históricos

Industria metalúrgica: desempeño dispar entre subsectores

Dentro de la industria se observaron caídas en autopartes (-2,9%) y bienes de capital (-1,8%), considerados estratégicos para el entramado productivo. En contraste, ramas como maquinaria agrícola y carrocerías y remolques mostraron incrementos de hasta 17,7%. Excluyendo estas mejoras puntuales, el resto del sector exhibió una caída interanual del -1%.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la industria “muestra señales de estancamiento y en niveles muy bajos”, a lo que se suman importaciones en volúmenes récord. “La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro. Un ejemplo claro es la habilitación de maquinaria usada sin criterios técnicos: se bajan los estándares, se erosiona la competitividad y se pierde empleo local”, subrayó.

Panorama provincial y empleo

En el análisis regional, Santa Fe (4,8%) y Entre Ríos (3,6%) lograron avances gracias al empuje de la maquinaria agrícola. Por el contrario, Mendoza (-4%), Córdoba (-2,4%) y Buenos Aires (-1,4%) mostraron retrocesos interanuales, reflejando las dificultades para consolidar una recuperación firme.

En materia laboral, el informe señaló una caída del empleo del -1,9% interanual y del -0,1% respecto de junio, confirmando la debilidad de la actividad.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 9.37.03 AM (1)
Dentro de la industria se observaron caídas en autopartes (-2,9%) y bienes de capital (-1,8%)

Según pudo saber Ámbito, las empresas no prevén una recuperación en los próximos meses y deberán apelar a suspensiones para evitar despidos de personal, a la espera de la reforma laboral. Así como también insisten en la rebaja de impuestos municipales y señalan que los costos generados por las aseguradoras de trabajo le meten presión a los costos totales.

