Javier Milei cierra campaña de La Libertad Avanza en la Provincia en alerta por la seguridad Por Ezequiel Rudman







Tras los severos cuestionamientos del gobierno bonaerense a las medidas de seguridad para el acto de esta tarde en el club Villa Ángela, el Presidente será el orador central junto a su hermana, Karina Milei, de cara a las elecciones de este domingo.

Javier Milei bajo riesgo. El Presidente estará en el cierre de campaña bonaernse de LLA en Moreno tras las advertencias sobre la seguridad fiormuladas desde la provincia de Buenos Aires.

En medio de un estricto hermetismo y desconfianza cruzada en el gobierno nacional, Javier Milei cerrará esta tarde en Moreno la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) junto a Karina Milei en el pico del escándalo por las presuntas coimas cobradas por su hermana a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Será una visita de riesgo a la primera sección electoral luego de las graves advertencias formuladas ante la Casa Militar por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre las precarias condiciones de seguridad del club Villa Ángela, en el barrio Trujuy, donde se presentará el Presidente. El acto llega en medio de un clima social hostil luego de las agresiones e incidentes en los actos de campaña protagonizados por Milei en Junín y en Lomas de Zamora, además del repudio manifestado hacia su hermana en una caravana el jueves pasado en el cierre de campaña en la provincia de Corrientes.

Alerta por la seguridad "No puedo garantizar que no haya agresiones", aseveró Alonso el martes por la tarde en declaraciones al programa El Diario de C5N al revelar que se había puesto en contacto con la Casa Militar con una nota escrita donde detallaba todos los riesgos de cara al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones del domingo. La logística del acto dentro del ecosistema libertario quedó a cargo de Sebastián Pareja, jefe de LLA en territorio bonaerense y encargado de designar la locación para el evento de hoy. Se trata del brazo político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires y armador libertario de las listas en las ocho secciones quien acompañará en Moreno al Presidente y su hermana.

Además de Milei, Karina y Pareja estarán en Moreno los candidatos de las ocho secciones electorales que competirán en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires de este domingo para renovar la Legislatura, además de los concejos deliberantes en los municipios. Se trata de Diego Valenzuela, Natalia Miriam Blanco, Maximiliano Iván Bondarenko, Gonzalo Darío Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Eduardo Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni. Un casting de candidatos que incluye a figuras del PRO como Montenegro, intendente de Mar del Plata que este jueves tendrá su propio cierre seccional en la ciudad costera con la presencia de Diego Santilli, otro dirigente del macrismo que se sumó a la alianza de La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional en la lista que encabeza José Luis Espert para las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Audios de Karina Milei La difusión de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, sumadas a las grabaciones de Karina Milei que habrían sido efectuadas en Casa Rosada y en la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, dispararon el clima de hermetismo y paranoia dentro del gobierno nacional por los ue los organizadores del acto de esta tarde no quisieron brindar mayores detalles del evento que protagonizará el Presidente. El clima político se puso aun mas espeso luego de la advertencia pública del ministro de seguridad bonaerense quien reveló que "la situación es grave" de cara al cierre de campaña de La Libertad Avanza.

Si bien este martes por la tarde hubo una reunión en Casa Rosada con Casa Militar para extremas las medidas de seguridad, el ambiente es tenso luego de los incidentes en Junín y Lomas de Zamora, agravados por una escalada del gobierno nacional contra la libertad prensa y el periodismo que incluyeron pedidos de allanamiento y secuestro de teléfonos celulares contra Jorge Rial y Mauro Federico por la difusión de nuevos autos de Karina Milei. La polémica generó incluso reproches cruzados dentro del gobierno nacional con Patricia Bullrich dando a entender que la Casa Militar había fallado en la seguridad interna del Presidente y su entorno al permitir que se realizaran "actividades de espionaje" dentro de la Casa Rosada. Acto de La Libertad Avanza En ese contexto, el informe que Javier Alonso elevó desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a la Casa Miliar por el acto de hoy en el club Vila Ángela de Moreno enumera problemas tales como alambrados precarios, sectores anegados por las lluvias, iluminación deficiente, calles intransitables y falta de vías de escape para la comitiva presidencial. Además se advirtió que el acceso será único tanto para el público como para Milei y sus acompañantes, lo que complicaría la seguridad en caso de incidentes. Asimismo, no se dispuso un estacionamiento formal, a pesar de que se esperan entre 8.000 y 10.000 asistentes, más de 100 micros y alrededor de 1.000 autos particulares. El escrito concluyó que la evaluación de riesgo “no resulta favorable” para la locación, teniendo en cuenta "el clima social hostil", la posibilidad de manifestaciones opositoras y las dificultades para evacuar rápidamente en caso de emergencia. La Policía bonaerense, pese a haber dispuesto unidades de Infantería, grupos de Restablecimiento del Orden Público y motos de respuesta rápida, dejó asentado que la logística del evento será responsabilidad de la Casa Militar, aunque reiteró la advertencia: “No resulta favorable la locación designada para la realización del acto”.