El dólar blue salta $50 en dos ruedas y roza su máximo de 2025







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue quedó a solo $5 de su récord nominal del 11 de abril. Depositphotos

El dólar blue volvió a subir este martes 2 de septiembre y rozó su máximo de 2025. El informal operó a contramano del oficial y los financieros, que arrojaron retrocesos.

Según los operadores de la city consultados por Ámbito, el dólar blue trepó $15 hasta los $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, a solo $5 del récord nominal del año, alcanzado el 11 de abril. De este modo, acumuló un salto de $50 (+3,8%) en las primeras dos ruedas de la semana.

El oficial mayorista cayó $11 hasta los $1.361, por lo cual volvió a quedar por debajo del blue, dejando una brecha del 0,7%. Mientras tanto, la cotización en el Banco Nación cedió a $1.375 y los financieros se mueven, al igual que el blue, en la zona de los $1.370.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 2 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.

Valor del MEP hoy, martes 2 de septiembre El dólar MEP cotiza a $1.368,32 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 2 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.370,78, por lo cual la brecha es de 0,7%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.