Dólar: los 10 autos más baratos disponibles en la Argentina

Hay un puñado de modelos que siguen destacándose como las alternativas más económicas del país, en un mercado donde incluso los vehículos más accesibles ya superan los $22 millones.

La suba del dólar provocó ajustes en la lista de precios de las automotrices

En este contexto, los SUV comienzan a ganar protagonismo entre los más baratos, desplazando a los tradicionales hatchbacks y sedanes. Entre ellos se cuelan opciones de producción local, brasileña e incluso algunas importadas que mantienen cierto atractivo por precio.

En este contexto, los SUV comienzan a ganar protagonismo entre los más baratos, desplazando a los tradicionales hatchbacks y sedanes. Entre ellos se cuelan opciones de producción local, brasileña e incluso algunas importadas que mantienen cierto atractivo por precio.

El ranking actualizado de septiembre de los 10 autos más baratos disponibles en la Argentina Renault Kwid – $22.160.000. El chico de Renault sigue siendo el más económico y, además, es uno de los que más crece en ventas (más de 7.000% en el año).

Fiat Mobi – $24.096.000. Fabricado en Brasil, se ofrece en una única versión y logró un alza de ventas superior al 2.000% en 2025.

fiat mobi.webp Hyundai HB20 – $25.400.000. Con apenas un año en el mercado local, se consolidó entre los más accesibles. Disponible en hatchback y sedán. HYUNDAI HB20.jpg Chevrolet Onix – $27.477.900. Tras su restyling de julio, se posiciona como sorpresa dentro del listado. Creció 300% en ventas. Cevrolet Onix.jpg Chevrolet Onix – $27.477.900. Tras su restyling de julio, se posiciona como sorpresa dentro del listado. Creció 300% en ventas. motor1 Citroën C3 – $27.840.000. Pensado originalmente para ser el más barato, hoy perdió terreno en precio, aunque sigue entre los accesibles. Citróen C3.jpg CT Fiat Argo – $27.898.000. El regreso del Argo lo ubica en un punto intermedio entre el Mobi y el Cronos, con leve ajuste en septiembre. FIAT ARGO.jpg El modelo Argo de Fiat fue uno de los señalados por la oficina gubernamental por tener desperfecto. Fiat Cronos – $27.959.000. El sedán más vendido del país, producido en Córdoba, mantiene liderazgo en su segmento. cronos.png Toyota Yaris – $28.324.000. El único del ranking con caja automática CVT de serie, y uno de los más buscados en agosto. Toyota Yaris.jpg Toyota Peugeot 208 – $28.540.000. Fabricado en El Palomar, sigue siendo uno de los más elegidos del mercado, con versiones full que superan los $39 millones. Peugeot 208 Allure AT.jpg Autotest Citroën Basalt – $28.640.000. El SUV más barato disponible, con valores que pueden superar los $34 millones en su tope de gama. citroen-basalt---fotos-oficiales.jpg Foto: Motor1