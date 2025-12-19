SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
19 de diciembre 2025 - 07:24

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 19 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se acomoda al nuevo esquema cambiario. Este jueves, bajo la tutela de la intervención del Tesoro, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.451. El minorista en el Banco Nación (BNA) terminó a $1.475. Por su parte, el dólar blue se bajó a $1.490. Mientras tanto, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street treparon hasta 11% y el índice S&P Merval de la bolsa porteña volvió a superar los 2.000 puntos medida en dólares.

Este viernes, la expectativa está puesta en cómo reaccionará el mercado a la postergación para febrero del tratamiento de la reforma laboral, anunciada por la senadora Patricia Bullrich.

Live Blog Post

Aguinaldo: dónde invertir los pesos ante el nuevo esquema de bandas cambiarias

Por Gonzalo Andrés Castillo

Los expertos aconsejan diversificar el aguinaldo entre activos en pesos y en dólares de cara a los próximos meses.

Leé la nota completa
Live Blog Post

Fuerte rebote de los ADRs: escalaron hasta 11% y el S&P Merval en dólares volvió a superar los 2.000 puntos

Los bancos lideraron las ganancias tanto en un marco de optimismo por nuevos recortes de tasas por parte de la Fed. Los bonos operaron con disparidad.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Acuerdo Mercosur-UE: qué traba su aprobación y por qué el agro y la industria local se entusiasman con su firma

Por Juan Marcos Pollio

Empresarios y analistas remarcaron el potencial que tiene el acuerdo para la matriz productiva local. ¿Qué frena su aprobación en Europa?


Leé la nota completa

Live Blog Post

Reforma laboral: el Gobierno definió cambiar el proyecto original y postergar su debate para febrero

Por Fernando Brovelli

Dejará para una segunda etapa su reforma más ambiciosa. "Ha sido el pedido de muchos sectores", explicó Patricia Bullrich. "Ahora empieza otro partido", plantearon desde la CGT.


Leé la nota completa

