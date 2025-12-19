Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 19 de diciembre

El dólar oficial se acomoda al nuevo esquema cambiario. Este jueves, bajo la tutela de la intervención del Tesoro, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.451. El minorista en el Banco Nación (BNA) terminó a $1.475. Por su parte, el dólar blue se bajó a $1.490. Mientras tanto, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street treparon hasta 11% y el índice S&P Merval de la bolsa porteña volvió a superar los 2.000 puntos medida en dólares.