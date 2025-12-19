La decisión quedó oficializada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 498, 499 y 500/2025. Las subastas serán en predios de CABA, Entre Ríos y Santa Fe.

El Gobierno subastará tres predios del exprograma Procrear . La decisión quedó plasmada este viernes en las resoluciones 498, 499 y 500/2025 del Boletín Oficial y comprende zonas de Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe .

Con esta medida, el Gobierno inició el proceso de dichas subastas públicas en el marco de la liquidación del exprograma . Las zonas comprendidas son Estación Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Paraná en la provincia de Entre Ríos; y Parque Federal en la capital de la provincia de Santa Fe .

Estas operaciones se realizarán bajo la modalidad electrónica a través del portal COMPR.AR , con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) que determinará el valor base de cada inmueble.

Para empezar, el predio Estación Buenos Aires está ubicado en Avenida Suárez y Luna, CABA, y posee una superficie de 2903,77m². En este sentido, su precio base se estableció bajo la suma de u$s2.977.941.

Por otra parte, el predio Parque Federal se ubica en la Avenida Belgrano 5.000, entre calles Padilla y Agustín Delgado, Ciudad de Santa Fe . Este predio cuenta con 6.418,47m2 y tiene como precio base de subasta u$s3.649.310,34.

Por último, el predio Paraná está ubicado en la Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y Gral. José María Sarobe, Ciudad de Paraná. Se trata de un predio de 49.990,56m2 un precio base de subasta de u$s966.187,72.

Como parte de la disolución del ex fondo Procrear, "este procedimiento permitirá ordenar los activos del Estado y que el sector privado continúe los desarrollos que el programa ya no llevará adelante", indicó el documento oficial.

De este modo, "se resguardan los recursos invertidos, se impulsa la finalización de proyectos y se garantiza un proceso transparente y accesible para todos".

Luego de esta medida, se espera que el Gobierno continúe anunciando en las próximas semanas otras subastas públicas en distintas localidades del país.

El cierre de Procrear fue realizado en virtud de "revisar, sanear o disolver un conjunto de fondos fiduciarios que registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados".

La medida se implementó tras un informe de la Sindicatura General de la Nación en el cual se observaron "fallas en el funcionamiento del Programa como las demoras en la entrega de viviendas y locales, que generaron enormes gastos", junto a "numerosos reclamos por falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas y fallas en la actualización de los manuales de procedimiento".

El Gobierno lanzó la licitación internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó este viernes el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para concesionar la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal arteria fluvial del comercio exterior argentino. La decisión quedó plasmada en la Resolución 67/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, y establece además la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas.

Según la norma, el proceso licitatorio se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520, y abarcará la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado y redragado desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, en la zona de Confluencia, hasta el Río de la Plata exterior, a la altura del canal Punta Indio.