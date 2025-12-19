Aguinaldo: dónde invertir los pesos ante el nuevo esquema de bandas cambiarias

Los expertos aconsejan diversificar el aguinaldo entre activos en pesos y en dólares de cara a los próximos meses.

Los asesores y estrategas del mercado financiero brindaron recomendaciones de bonos en pesos y en dólares y de acciones argentinas.

Muchos empleados argentinos en relación de dependencia ya cobraron e invirtieron su aguinaldo de cara a los próximos meses. Sin embargo, algunos todavía no pusieron a trabajar sus pesos. Para todos aquellos, a continuación, algunas recomendaciones de los especialistas de la city .

Cabe señalar que este diciembre está siendo algo especial para la bolsa local, ya que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció modificaciones en el esquema cambiario , el oficialismo viene de una sorpresiva victoria en las elecciones legislativas y las tasas de interés están bajando.

En este marco, los asesores y estrategas del mercado financiero brindaron recomendaciones de bonos en pesos y en dólares y de acciones argentinas, según el perfil de cada inversor.

Para Florencia Blanc , economista en Aldazábal y Compañía, el 20% designado en la cartera para inversiones en pesos debería estar volcado en bonos duales y bonos CER con vencimiento en marzo de 2026.

"Consideramos que las breakeven contra sus pares tasa fija lucen optimistas, por lo que ofrecerían mayores retornos que dichos instrumentos, a la vez que ofrecen cobertura de tasa e inflación en un contexto de incertidumbre en el corto plazo sobre el proceso de desinflación y régimen monetario", indicó.

Por su parte, Matías Waitzel, socio en AT Inversiones, relató que ve valor en la Lecap S27F6 que ofrece una tasa nominal anual del 27%, más que los plazos fijos bancarios y los fondos money market, pero sin sacrificar la liquidez.

En tanto, el Comité de Inversiones de Criteria detalló que, para perfiles conservadores, hay potencial en el devengamiento de tasas del bono dual TTM26.

"En valor relativo contra la curva de tasa fija, y aunque ya han exhibido una suba significativa que capturó buena parte del movimiento esperado, también vemos valor en el tramo corto de la curva CER (X29Y6, TZXM6 o TZX26)", añadieron los expertos.

pesos.jpg Algunos trabajadores siguen buscando en qué invertir su aguinaldo en pesos.

Bonos en dólares

Por otro lado, aquellos trabajadores que buscan invertir el aguinaldo pueden colocar una parte en bonos soberanos en dólares, teniendo en cuenta el rally de las últimas semanas y el cambio de expectativas entre los inversores.

"Mantenemos una visión constructiva sobre la deuda soberana en dólares, apoyada en un escenario político más previsible y en una volatilidad significativamente menor respecto de semanas previas. En este marco, favorecemos la exposición al tramo corto de la curva hard dólar local, donde identificamos un mayor potencial de compresión de spreads, especialmente en AL30 frente al comportamiento reciente de los Globales de similar duration", sostuvieron desde Criteria.

En esta línea, Blanc aclaró que el atractivo está en los Globales 2035 y 2041 dado que se espera una compresión de spreads. "Nuestro view se sustenta en la mejor posición del Gobierno para pasar reformas en el Congreso, un eventual buyback de deuda soberana y esperamos que se comience un proceso de acumulación de reservas. En particular, vemos que el GD35 y el GD41 son los que captarían los mayores retornos bajo este escenario", indicó.

Acciones argentinas

Por último, la parte de acciones argentinas de la cartera armada con el aguinaldo tendría que estar, principalmente, en activos del sector petrolero y energético dado el potencial de Vaca Muerta. De este grupo, se destacan YPF (YPF), Vista Energy (VIST) y Pampa Energía (PAMP).

Y particularmente sobresale PAMP. "Produce gas, genera electricidad y ahora también exporta a Brasil. Está invirtiendo fuerte en Vaca Muerta y quiere sumar negocios como Loma Negra", comentó Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

"Además, realizó recientemente una compra de acciones significativas de la empresa GeoPark, también jugador en Vaca Muerta. Con un modelo de negocio diversificado, un equipo con experiencia y un rol clave en el futuro energético del país, Pampa combina crecimiento con oportunidades únicas en el mercado", añadió.