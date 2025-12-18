Presupuesto 2026: el Gobierno reunió a su mesa política para definir la estrategia a seguir

Javier Milei convocó a ministros y principales colaboradores para evaluar los pasos a seguir luego del freno a proyectos oficiales en el Congreso.

El Gobierno reunió a su mesa política para trazar una estrategia de cara al Presupuesto 2026 en el Senado.

La jornada política de este jueves se presentó como una bisagra para el Gobierno nacional, que intenta recomponer su estrategia tras un traspié legislativo que expuso tensiones internas y limitaciones en su capacidad de avance parlamentario. La reciente sesión en Diputados por el Presupuesto 2026 , donde se frenaron iniciativas clave del Ejecutivo, obligó a la Casa Rosada a convocar a una mesa política ampliada para recalibrar el camino a seguir en los próximos días.

El encuentro concentró al presidente Javier Milei ; Karina Milei , secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt . Se evaluaron opciones para sostener la agenda oficial en el Congreso y evitar nuevas fracturas con los bloques aliados. La derrota parlamentaria no solo puso en cuestión proyectos específicos sino que también avivó cuestionamientos sobre la cohesión interna del espacio oficialista , con voces preocupadas por la capacidad de conducción política del Ejecutivo.

El clima en el Gabinete refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre pragmatismo y firmeza. Más allá de las diferencias tácticas, hay consenso en que la estrategia de comunicación y negociación con la oposición deberá ser replanteada, al menos por estas semanas, para evitar que nuevos capítulos de la agenda oficial queden en riesgo.

Dentro del oficialismo apuntan a algunos mandatarios provinciales como responsables del traspié legislativo y evaluaban, incluso, la posibilidad de vetar el proyecto completo si llegaba al Senado en los términos actuales. Argumentan que mantener el financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad afectaría la meta de déficit cero.

En el Senado, tras la media sanción obtenida en Diputados, el tratamiento del Presupuesto 2026 entró en una etapa clave: el oficialismo aspira a emitir dictamen en comisión y llevar el proyecto al recinto en una semana para buscar la sanción definitiva antes de fin de año, conscientes de que cualquier modificación que introduzca el Senado obligaría a que vuelva a Diputados para una definición final. La estrategia oficialista incluye negociaciones voto a voto y posibles ajustes al texto, especialmente en torno al capítulo más polémico que fue rechazado en la cámara baja, porque de no sancionarse antes del 1° de enero el Poder Ejecutivo se vería forzado a reconducir otra vez el presupuesto vigente.

Sin menciones públicas sobre lo sucedido con el Presupuesto 2026, este jueves por la tarde Javier Milei encabezará un acto de las fuerzas armadas en la base aérea de El Palomar, previsto para las 18. La convocatoria oficial se interpreta como un gesto de reafirmación institucional y de apoyo a las fuerzas que integran el sistema de defensa nacional, en un contexto en el que el Gobierno busca desplazar el eje de la discusión pública hacia otras dimensiones de su gestión.

El acto en El Palomar adquiere relevancia política no solo por su puesta en escena, sino porque se produce en un momento de alta visibilidad institucional, justamente cuando el Ejecutivo intenta consolidar una narrativa de estabilidad tras los recientes tropiezos en el ámbito legislativo.

El Gobierno minimizó la movilización de la CGT

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante una movilización significativa en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. A diferencia de momentos anteriores de tensión social, desde la Casa Rosada se optó por una respuesta de menor intensidad retórica, describiendo la movilización como una “jornada de normalidad”.

MARCHA CGT DRONE AMBITO 5 La CGT se movilizó en contra de la reforma laboral. Mariano Fuchila

La decisión de bajarle el tono a la protesta obedece, en parte, a una lectura oficial de que confrontar con fuerza a los sectores sindicales podría profundizar fricciones en un momento donde la prioridad es recomponer alianzas y evitar más fracturas. Funcionarios sostienen que las instituciones y los mecanismos de diálogo deben prevalecer por sobre la confrontación directa.

Desde la CGT y otros sectores sindicales, en cambio, la lectura es distinta: interpretan la reforma laboral como un intento de modificar condiciones de trabajo sin amplio consenso social ni debate público profundo. Para estos actores, la movilización fue una expresión clara del rechazo a los cambios propuestos y un llamado a poner la cuestión laboral en el centro de la agenda.

El Ejecutivo sostiene que la reforma tiene como objetivo modernizar las relaciones laborales y promover la generación de empleo en un contexto económico desafiante. Sin embargo, la resistencia de distintos sectores sociales y políticos evidencia que la discusión sobre este tema continuará siendo uno de los ejes del debate público en los próximos meses.