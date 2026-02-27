SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
27 de febrero 2026 - 10:22

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 27 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extiende su repunte, luego de marcar mínimos de varios meses en el comienzo de esta semana. Este jueves, el tipo de cambio mayorista subió hasta los $1.408 para la venta, mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó a $1.425 para la venta minorista. Con un ojo en las tasas en pesos más calmas, la city monitoreará la evolución de este viernes: ¿seguirá el rebote o se amesetará la cotización?

También hay expectativa sobre la evolución de los activos argentinos, que en la última rueda operaron con debilidad. Las acciones cayeron fuerte y los bonos en dólares mostraron una tenue tendencia negativa pese a la colocación del nuevo AO27, que ya captó u$s250 millones.

Live Blog Post

Los bonos en dólares abren en negativo en Wall Street mientras el mercado mira al Congreso y al dólar

Los bonos en dólares operan con bajas en Wall Street y el riesgo país vuelve a niveles de 550 puntos básicos mientras la mirada del mercado está atenta al Congreso donde se espera que se termine de aprobar el proyecto de reforma laboral y al dólar que en las últimas ruedas tuvo una leve presión alcista, en el marco de una compresión en las tasas de interés.

Tras la aprobación en la Cámara baja, el Senado sesionará este viernes para dar la aprobación final a la reforma laboral, tras la quita del artículo 44 que establecía reducciones en la remuneración por licencias médicas, según las circunstancias de la enfermedad o el accidentes. Como sucedió el jueves 19 de febrero, mientras los legisladores llevan adelante el debate parlamentario, afuera miles de personas se movilizarán en contra del proyecto.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dólar extiende el rebote tras la racha de bajas y el mercado evalúa hasta dónde puede llegar

dolar blue

El dólar oficial comienza la última rueda de una semana atípica para lo que fue la tónica de febrero, debido a que la última semana del mes exhibe una leve tendencia alcista. En paralelo, el BCRA sostiene la acumulación de divisas en la antesala a la liquidación de la cosecha gruesa, lo que podría incrementar aún más el volumen de compras.

En la última rueda, el dólar oficial minorista creció un 0,7% hasta los $1.425, cuando llegó a los $1.385 durante el comienzo de la semana. Por su parte, el mayorista avanzó un 1,1% hasta los $1.408 y los financieros aumentaron un promedio del 0,9% hasta los $1.435 (MEP) y los $1.480 (CCL).

Lee la nota completa

Live Blog Post

Golpe a la industria: caen medidas antidumping y empresarios advierten por competencia desleal

Por Andrés Lerner

Más allá del caso Aluar, los industriales encienden una señal de alarma por la sucesiva caída de procesos antidumping. Este año vencen la mitad de las medidas vigentes y hay preocupación por la orientación del Gobierno en este aspecto: “Quitaron todo, hoy por hoy es prácticamente imposible sacar una medida”, dijo el economista Mariano Kestelboim. Siguen creciendo las importaciones de bienes finales: en el sector metalúrgico las compras al exterior subieron un 70% solo el año pasado.

El Gobierno dejó sin efecto el pasado lunes el arancel antidumping del 28% que gravaba las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China desde el año 2020. La medida perjudica, entre otras empresas, al gigante del aluminio Aluar, de Javier Madanes Quintanilla, que la semana pasada estuvo en la primera plana de los medios por el resonante cierre de la histórica planta de neumáticos Fate, también de su propiedad.

Lee la nota completa

Live Blog Post

"Uno a uno" y tasas preferenciales: los bancos ya aplican nuevas estrategias ante el salto de la morosidad

Por Giuliana Iglesias

Uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos. Así lo señala un estudio reciente del Banco Provincia, elaborado sobre la base de datos del Banco Central, que vuelve a poner el foco en la calidad de la cartera del sistema financiero, particularmente en el segmento individuos. No obstante, la morosidad, que alcanzó porcentajes récord en los préstamos destinados a las familias, el agregado se mantiene en niveles aún manejables en las entidades de mayor tamaño, en torno al 6%.

El informe también revela un cambio significativo en el nivel de endeudamiento de los hogares. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En términos concretos, las familias incrementaron su deuda en un monto equivalente a un salario adicional en el transcurso del último año.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Wall Street prolonga las pérdidas en el premarket y se encamina a cerrar un febrero en rojo

wall street nyse mercados.jpg

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este jueves, prolongando las bajas vistas en la rueda anterior. De esta manera, la bolsa norteamericana cierra un mes a la baja tanto para el Nasdaq como para el S&P 500, mientras que el Dow Jones mostró mayor resiliencia.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,32% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,26%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% al alza.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: como siempre el mercado se adelanta a las buenas noticias, ahora ¿la calle aguantará?

Pasó el capítulo laboral de la zaga de reformas estructurales pendientes y prometidas, no solo al Fondo Monetario Internacional (FMI), y mientras en el mundo entero la preocupación gira en torno a un posible evento crítico en el mercado del crédito privado, ya varios popes de Wall Street han lanzado serias advertencias al respecto, y recalculan los efectos del revés arancelario de Trump, a nivel local la “pax cambiaria”, en medio de los coletazos que sufre la economía real, enmudece la toma de decisiones de inversión “fogoneando” el “ carry trade”.

En las mesas opinan que, evaluando el cierre del 2025, la coyuntura y el primer bimestre del año, sin lugar a dudas lo visto no es más que una nueva muestra de que el mercado siempre se adelanta. Porque consideran que la situación económica y política, a grandes rasgos mejoró en términos de que es mejor de lo esperado por el consenso en diciembre pasado para esta altura del año. Y sobrevuela el interrogante si esta sensación de “pax cambiaria” se vincula, necesariamente, al mal momento de la economía real. Aunque todos se muestran contentos con las compras de reservas del Banco Central (BCRA), lo que era un viejo clamor del mercado y del FMI. Nadie oculta sus preocupaciones, en términos de los riesgos que enfrenta el programa económico de La Libertad Avanza, sobre la economía real.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Con el rebote del dólar y tasas más estables, ¿pierde atractivo el carry trade?

Por Solange Rial

El carry trade, la estrategia de colocarse en instrumentos en pesos para capturar tasa y luego dolarizar la posición, comenzó a generar algunas dudas luego de que un cambio de estrategia en la última licitación por parte del Tesoro relajó la liquidez en el sistema, lo que derivó en una reciente normalización en las tasas y un rebote del tipo de cambio oficial. En ese contexto, analistas sostienen que aún sigue vigente para determinados perfiles, pero ya no como “estrategia dominante”, sino como una apuesta táctica.

Federico Hillar, idóneo que representa a Finanzas con Gabriel, en diálogo con Ámbito analizó el contexto actual de las tasas: “La compresión de la curva llevó a que todos los activos estén rindiendo por menos de 2,6% TEM. Esto quiere decir que saldríamos prácticamente igualados a los niveles de inflación que estamos teniendo en la actualidad. La baja en las tasas nominales y la mayor liquidez de pesos en el sistema repercutió en la suba del dólar en el mercado spot, que supera los $1.420”.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias