Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 27 de febrero

Los bonos en dólares abren en negativo en Wall Street mientras el mercado mira al Congreso y al dólar

Los bonos en dólares operan con bajas en Wall Street y el riesgo país vuelve a niveles de 550 puntos básicos mientras la mirada del mercado está atenta al Congreso donde se espera que se termine de aprobar el proyecto de reforma laboral y al dólar que en las últimas ruedas tuvo una leve presión alcista, en el marco de una compresión en las tasas de interés.

Tras la aprobación en la Cámara baja, el Senado sesionará este viernes para dar la aprobación final a la reforma laboral, tras la quita del artículo 44 que establecía reducciones en la remuneración por licencias médicas, según las circunstancias de la enfermedad o el accidentes. Como sucedió el jueves 19 de febrero, mientras los legisladores llevan adelante el debate parlamentario, afuera miles de personas se movilizarán en contra del proyecto.

