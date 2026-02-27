Reforma laboral en VIVO: el Senado busca aprobar las modificaciones en Diputados en medio de movilizaciones en las calles

Tras la aprobación en la Cámara baja, el Senado sesionará este viernes desde las 11 para dar la aprobación final a la reforma laboral, tras la quita del artículo 44 que establecía reducciones en la remuneración por licencias médicas, según las circunstancias de la enfermedad o el accidente. Además, el temario también incluye el tratamiento del proyecto del Régimen Penal Juvenil, que ya logró la media sanción en Diputados dos semanas atrás, con 149 apoyos y 100 rechazos.
Acuerdo UE-Mercosur: LLA apuró el debate, pero Uruguay se quedó con la foto
En una sesión marcada por el apuro del Gobierno para conseguir un gesto político, el oficialismo intentó acelerar el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, mientras Uruguay avanzaba en paralelo con su ratificación y terminó quedándose con el impacto simbólico de la jornada. La promulgación, el premio consuelo de la administración libertaria
