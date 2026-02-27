SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
27 de febrero 2026 - 09:53

Reforma laboral en VIVO: el Senado busca aprobar las modificaciones en Diputados en medio de movilizaciones en las calles

El Gobierno busca aprobar dos proyectos clave para su programa: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Por

El Senado recibió el proyecto aprobado en diputados, con la modificación del artículo 44 que reducía los pagos por licencias médicas. Además, también se debatirá el Régimen Penal Juvenil.

Tras la aprobación en la Cámara baja, el Senado sesionará este viernes desde las 11 para dar la aprobación final a la reforma laboral, tras la quita del artículo 44 que establecía reducciones en la remuneración por licencias médicas, según las circunstancias de la enfermedad o el accidente. Además, el temario también incluye el tratamiento del proyecto del Régimen Penal Juvenil, que ya logró la media sanción en Diputados dos semanas atrás, con 149 apoyos y 100 rechazos.

Como sucedió el jueves 19 de febrero, mientras los legisladores llevan adelante el debate parlamentario, afuera miles de personas se movilizarán en contra del proyecto de "modernización laboral" impulsado por el Gobierno. A horas de la sesión, se vive una situación tensa entre manifestantes y la Policía en la Avenida 9 de Julio.

Esta sesión dará por concluido el período del sesiones extraordinarias, en donde el Gobierno cosechó importantes victorias legislativas. Sin ir más lejos, durante la jornada de ayer, la Cámara alta aprobó reforma a la ley de Glaciares y sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Acuerdo UE-Mercosur: LLA apuró el debate, pero Uruguay se quedó con la foto

El Gobierno logró media sanción sobre el acuerdo Mercosur-UE.

En una sesión marcada por el apuro del Gobierno para conseguir un gesto político, el oficialismo intentó acelerar el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, mientras Uruguay avanzaba en paralelo con su ratificación y terminó quedándose con el impacto simbólico de la jornada. La promulgación, el premio consuelo de la administración libertaria

Apertura de sesiones: con eje en la "batalla cultural", Javier Milei trazará su gestión 2026 y proyectará más leyes reformistas

Archivo. El discurso presidencial durará al menos una hora.

“Si uno quiere conocer el pensamiento profundo del presidente Milei, una buena manera es escuchar el discurso del primero de marzo", señala una alta fuente de la Casa Rosada. Y agrega: “Desde hace un par de días (el primer mandatario) dedica horas a su presentación ante el Parlamento”.

En la exposición que hará este domingo con motivo de la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei anunciará nuevas reformas, se referirá a la “consolidación” política y económica de su gobierno y remarcará la importancia de la llevar adelante “la batalla cultural” que impulsan los libertarios, según comentan en el entorno presidencial. Se estima que hablará aproximadamente una hora.

Cierre de FATE: manifestantes cortan la autopista Panamericana en reclamo por los despidos

El conflicto por el cierre de FATE continúa vigente. Este viernes por la mañana, cientos de empleados despedidos realizan una manifestación y corte de ruta en la autopista Panamericana, en reclamo por la decisión de la empresa.

ssstwitter.com_1772193427357

El momento en que los manifestantes cortan la autopista.

Mientras tanto el Ministerio de Capital Humano dictaminó la conciliación obligatoria y fijó una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo a las 11 de la mañana.

Reforma a la ley de Glaciares: los intereses provinciales destrabaron una esforzada media sanción en el Senado

Con 40 votos a favor y 31 en contra, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada.

Luego de aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado de la reforma de la actual Ley de Glaciares, que reestablece presupuestos mínimos para la protección del ambiente periglacial y que cada provincia pueda adecuar su legislación para ampliar las áreas de explotación minera. La votación general, que finalizó 40 a favor y 31 en contra (1 abstención), estuvo atravesada por intereses locales que, ya sea desde una perspectiva de ambiental o bajo la influencia de inversiones mineras potenciales, se sobrepusieron a las posturas de los partidos.

Paro del viernes 27 de febrero: qué sindicatos confirmaron medidas de fuerza contra la reforma laboral

ATE será uno de los gremios que parará este viernes.

En la previa del debate final de la reforma laboral en la Cámara de Senadores, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) confirmó la convocatoria a un paro nacional con marcha al Congreso para este viernes 27 de febrero. La medida de fuerza fue confirmada en medio de un contexto conflictivo en la representación gremial argentina, expresado en las críticas a la Confederación General del Trabajo (CGT), que llevó adelante un paro nacional el pasado 19 de febrero pero sin movilización.

El Gobierno busca sancionar en el Senado la reforma laboral y Régimen Penal Juvenil

La sesión iniciará a las 11 horas del viernes.

Un día después de de aprobar la reforma a la ley de Glaciares y sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Senado de la Nación tratará la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. La votación es la última actividad de las sesiones extraordinarias antes del discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso.

