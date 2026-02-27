Reforma laboral en VIVO: el Senado busca aprobar las modificaciones en Diputados en medio de movilizaciones en las calles

Live Blog Post

Apertura de sesiones: con eje en la "batalla cultural", Javier Milei trazará su gestión 2026 y proyectará más leyes reformistas

JAVIER MILEI 1500 APERTURA SESIONES CONGRESO Archivo. El discurso presidencial durará al menos una hora. Presidencia

“Si uno quiere conocer el pensamiento profundo del presidente Milei, una buena manera es escuchar el discurso del primero de marzo", señala una alta fuente de la Casa Rosada. Y agrega: “Desde hace un par de días (el primer mandatario) dedica horas a su presentación ante el Parlamento”.

En la exposición que hará este domingo con motivo de la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei anunciará nuevas reformas, se referirá a la “consolidación” política y económica de su gobierno y remarcará la importancia de la llevar adelante “la batalla cultural” que impulsan los libertarios, según comentan en el entorno presidencial. Se estima que hablará aproximadamente una hora.

