Jorge Macri abrió un plan de retiros voluntarios y avanza con la reforma del Estado en CABA

El jefe de Gobierno firmó un decreto que habilita la adhesión a un plan de compensación para quienes deseen dejar la administración pública porteña. Cuáles serán los requisitos y qué objetivos persigue.

En el marco de la reforma del Estado que lleva adelante Jorge Macri , el Gobierno porteño formalizó la apertura de retiros voluntarios para personal de planta permanente. La medida había sido anticipada por funcionarios porteños a Ámbito a fines del 2025 . El plan apunta a reducir el plantel de trabajadores profesionales graduados de la carrera de Administración Pública del GCBA y tendrá una vigencia hasta el 31 de mayo de este año. El objetivo es migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos. Cuáles serán los requisitos.

Mientras ultima detalles del discurso con el que abrirá sesiones este lunes en la Legislatura, el jefe de Gobierno porteño continua adelante con el plan de revisión de las estructuras de la administración porteña iniciado en 2024 y profundizado durante 2025, que hasta ahora implicó la supresión de más de 10 mil contratos de asesores y cargos políticos, junto con la eliminación de áreas, direcciones y secretarías, un achicamiento que se hace eco de los vientos libertarios que azotan a nivel nacional y que sobrevuelan al territorio porteño.

Frente a ese escenario, el decreto 83, firmado por Macri y por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, habilita la creación del Régimen de Retiro Voluntario que dispondrá del pago de una compensación no remunerativa que se determinará en base a la remuneración neta, mensual, normal y habitual que perciba el trabajador o trabajadora al momento de su baja.

Fuentes gubernamentales aseguraron a este medio que el objetivo del plan de retiros es "ordenar el funcionamiento del Estado" y "optimizar la dotación" de trabajadores, amoldándose a los tiempos que corren. Por ese motivo, mientras ponen en marcha los retiros, también continuarán en búsqueda de perfiles de profesionales y graduados en áreas vinculadas a la tecnología. "Es lo que necesitamos por el contexto y por el tipo de Estado al que apuntamos", afirmaron.

De acuerdo al texto oficial, podrán acceder empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Pero el esquema tendrá requisitos. Por ejemplo, solo se aceptarán a quienes tengan 45 años de edad o más , cuenten con un mínimo de cinco años de antigüedad y registren al menos un año en calidad de trabajador de planta permanente.

El monto que percibirá quien adhiera al plan se abonará "en cuotas mensuales y consecutivas" durante un plazo máximo "de hasta cuarenta y ocho (48) meses". En el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario, o aguinaldo, así como "todo concepto de frecuencia de pago no mensual".

Al mismo tiempo, el régimen pone restricciones. No podrán acceder aquellos trabajadores y trabajadoras "comprendidos en plantas consideradas críticas", según lo establezca la reglamentación final. El gobierno porteño se reserva la posibilidad de rechazar la solicitud de adhesión "cuando existan razones de servicio, causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento".

En el decreto se explicita que tampoco podrán adherirse "trabajadores y trabajadoras que, al 31 de diciembre del 2026, cuenten con sesenta y cinco (65) años de edad o más y cumplan con los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio". Además, quedarán excluidos quienes cuenten con un sumario administrativo por causales que pudieran ameritar una sanción expulsiva, hubiera iniciado reclamos o demandas judiciales al GCBA.

Embed - Recursos Humanos GCABA on Instagram: "Retiro Voluntario 2026 Una propuesta para planificar tu próxima etapa con acompañamiento. Está dirigido a personal de planta permanente – Carrera Administración Pública que cumpla con los requisitos establecidos. 45 años o más Al menos 5 años de antigüedad en GCABA Incentivo económico no remunerativo Pago en hasta 48 cuotas Continuidad de cobertura ObSBA durante el período de cobro Para asesoramiento y adhesión, podés acercarte desde el lunes 2 de marzo a Av. Martín García 364 PB de 09.30 a 14.00 h." View this post on Instagram

El Régimen impulsado por Macri también aclara que ocurrirá en caso de que el trabajador obtuviera el beneficio jubilatorio mientras se encontrare acogido al presente Régimen. En ese caso, si el haber jubilatorio mensual fuera inferior al monto fijado para el incentivo, el incentivo se reducirá a la diferencia entre dicho monto y el haber jubilatorio. Además, si el haber superara el monto fijado para el incentivo, "cesará el derecho a su percepción".

A su vez, quienes hubieran accedido al Régimen y alcancen 65 años durante la percepción del incentivo, seguirán percibiéndolo pero con un plazo máximo de hasta doce (12) meses, siempre y cuando no se supere el máximo de 48 cuotas mensuales.

Por otro lado, también limita la posibilidad de volver a postularse para un puesto en el GCBA. La desvinculación impedirá su reingreso bajo cualquier tipo de modalidad en la administración porteña hasta que hubieran transcurridos al menos 5 años.

El Presupuesto 2026, aprobado en diciembre en la Legislatura, puso el foco en los cambios al interior del Estado porteño. Señala que hasta el momento se automatizaron procesos, reordenaron estructuras y se trabajó en la profesionalización del empleo público. Pero también aclara que se redujo la dotación, se revisaron programa y fondos "poco eficientes" y se mejoró "la planificación del personal para tener un aparato más ágil y ordenado".

En Uspallata niegan que se trate de una símil "motosierra" de Javier Milei. Insisten en señalar que Macri promueve la aplicación del "bisturí" sobre el Estado porteño, recortando en sectores puntuales para evitar la conformación de un Estado "elefantiásico". Aunque de fondo subyace también el crecimiento que tuvo y tiene La Libertad Avanza en el distrito.

En el último año y medio, los libertarios aumentaron su presencia en la Legislatura porteña, donde ya se configuran como la segunda minoría, detrás del peronismo pero por encima del oficialismo. Desde allí presionan para que se avance con recortes en la administración capitalina. Como ejemplo, la ley Bases porteña que presentó en la Legislatura el año pasado Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA de CABA, proyecto presentado en 2024 y en el que insistirán este año, que busca la supresión de más áreas y la privatización de empresas públicas de CABA.