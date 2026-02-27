Con el rebote del dólar y tasas más estables, ¿pierde atractivo el carry trade? Por Solange Rial + Seguir en









El carry trade empieza a generar dudas tras señales iniciales de normalización de las tasas y el rebote del dólar oficial, aunque analistas creen que sigue vigente para ciertos perfiles, ya no como estrategia dominante sino como apuesta táctica.

El carry trade, la estrategia de colocarse en instrumentos en pesos para capturar tasa y luego dolarizar la posición, comenzó a generar algunas dudas luego de que un cambio de estrategia en la última licitación por parte del Tesoro relajó la liquidez en el sistema, lo que derivó en una reciente normalización en las tasas y un rebote del tipo de cambio oficial. En ese contexto, analistas sostienen que aún sigue vigente para determinados perfiles, pero ya no como “estrategia dominante”, sino como una apuesta táctica.

Federico Hillar, idóneo que representa a Finanzas con Gabriel, en diálogo con Ámbito analizó el contexto actual de las tasas: “La compresión de la curva llevó a que todos los activos estén rindiendo por menos de 2,6% TEM. Esto quiere decir que saldríamos prácticamente igualados a los niveles de inflación que estamos teniendo en la actualidad. La baja en las tasas nominales y la mayor liquidez de pesos en el sistema repercutió en la suba del dólar en el mercado spot, que supera los $1.420”.

Justamente, con estos movimientos del tipo de cambio, “se absorbe un mes mínimo de tasa fija”. “Hoy el resultado depende mucho más del timing y de la gestión del riesgo cambiario que del simple arbitraje de tasas”, explicó Hillar y agregó que, en este marco, “el carry puede ser atractivo para perfiles más dinámicos, con horizonte de mediano plazo y capacidad de absorber volatilidad”. Pero que para inversores conservadores la estrategia perdió previsibilidad y exige mayor cautela.

Dólar y tasas: cómo sigue la dinámica en el corto y largo plazo Según Leonardo Anzalone, director de CEPEC, el carry trade depende de dos variables clave: que la tasa real siga siendo claramente positiva y que el tipo de cambio no corrija más de lo que paga esa tasa. “Es más fino que hace unos meses. Con tasas que tienden a normalizarse y un dólar que dejó de caer de forma sistemática, el diferencial esperado se achica. El negocio ya no es tan lineal como cuando tenías tasa alta en pesos y tipo de cambio planchado”, explicó.

“Si el rebote del dólar se mantiene acotado y el Banco Central sostiene el sesgo contractivo, todavía puede haber incentivos. Pero el riesgo es cada vez mayor: el mercado está más sensible y cualquier cambio en expectativas de inflación o en la política cambiaria puede desarmar posiciones rápido”, añadió.

Para este experto, el diagnóstico es claro: es un carry más selectivo, de muy corto plazo y con más riesgo. “Para los pesos creemos que hay mejores alternativas”, agregó. Por su parte, Hillar concluyó: “En síntesis, en 2026 el carry trade no desaparece, pero deja de ser una apuesta estructural para convertirse en una decisión selectiva y oportunista, que debe estar acompañada de una baja en la inflación y estabilidad cambiaria, para que al asumir riesgos en estos títulos nos signifique una diferencia significativa medida en dólares”. image Por último, al establecer un período mayor, Alejandro Bianchi, fundador de AsesordeInversiones, le dijo también a este medio que “con tasas reales positivas del 16% anual me parece que sigue siendo atractivo el carry, máxime teniendo en cuenta el fuerte influjo de dólares que van a entrar por el campo, con una cosecha de buenas cantidades y mejores precios que las de las últimas dos”.