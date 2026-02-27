Wall Street prolonga las pérdidas en el premarket y se encamina a cerrar un febrero en rojo + Seguir en









El regreso de la volatilidad comercial producto de las aranceles, las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán y el renovado temor a una sobreexposición de los inversores al mercado tecnológico marcaron la tónica de este mes.

A diferencia de EEUU, Europa tuvo su mayor suba mensual desde mayo. NYSE

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este jueves, prolongando las bajas vistas en la rueda anterior. De esta manera, la bolsa norteamericana cierra un mes a la baja tanto para el Nasdaq como para el S&P 500, mientras que el Dow Jones mostró mayor resiliencia.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,32% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,26%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% al alza.

El S&P 500 se encamina a su pérdida mensual más importante desde abril del año pasado después de un febrero vertiginoso marcado tanto por el regreso de la incertidumbre arancelaria, como por la escalada entre EEUU e Irán y los temores de una burbuja en el sector de la inteligencia artificial y su poder disruptivo sobre el mercado de trabajo.

mercados bolsas acciones nyse.jpg AFP De esta manera, y a falta de la última rueda del mes, el S&P baja 0,45%, mientras que el Nasdaq retrocede 2,49% y el Dow avanza 1,24%.

En la previa de este viernes, las acciones con mayores subas son Dell Tech (+11,6%), Paramount Skydance (+9,2%) y Netflix (+7,42%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Cencora (-5,28%), Intuit (-3,49%) y Dollar Tree (-3,07%).

Europa festeja y acumula ocho meses de subas En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, por ejemplo el Euro Stoxx 50 retrocede apenas 0,05%. Sin embargo, cierra febrero con un incremento de 3,53%, el octavo mes consecutivo que el índice líder de la Unión Europea cierra al alza y su mayor incremento desde mayo del año pasado. A nivel local, el DAX alemán hoy aumenta 0,09% y el CAC francés cae 0,18%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,38%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,95%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,39%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 1% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,36%.