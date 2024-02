Dólar, inflación y "llegar al invierno": los escenarios de sale bien o sale mal del plan de Javier Milei

24-02-2024_el_secretario_de_estado_norteamericano.jpeg El presidente Javier Milei recibió este viernes al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en Casa de Gobierno.

Con este panorama, no hay duda que el nivel de actividad va camino al derrumbe. Y desde el punto de vista financiero, a pesar de la desaceleración que evidencian los relevamientos privados, el CER resulta imbatible en la carrera nominal. Frente a esto resurgen los demonios del atraso cambiario bajo la pauta del 2% de crawling peg por lo que una parte de la biblioteca espera que el “Toto” acelere el crawling desde marzo, quizás al doble, y no más de abril. Lo que temen es que el Gobierno abuse de esto como herramienta para mostrar un triunfo político de que la inflación bajó más rápido. Por lo pronto los futuros siguen ajustando a la baja. Veremos.

Escenarios: sale bien o sale mal

Fueron muy comentados los encuentros entre consultores y clientes de los últimos días, sobre todo el de EcoGo donde los asistentes no hacen más que elogiar las presentaciones de Marina dal Poggetto, y algo similar, aunque ya más trillado, en el caso de Ricardo Arriazu. Pero lo que se escucha en todos, más o menos prestigiosos, es el resumen de los escenarios, sale bien o sale mal. No hay término medio.

Al respecto si algo marca la cautela, es el ánimo con que se recibió el dato fiscal de enero. Al decir del economista Martín Polo (Cohen), “no hay que festejar un córner”, fue un buen dato pero prudencia con que se va hacia la consolidación fiscal, porque no parece sostenible ya que el mix muestra mejora en los ingresos por la devaluación y aumento del impuesto PAIS (si se le saca esta espuma, los ingresos del Tesoro vienen cayendo al 12% real, todo efecto recesión) y el ajuste en el gasto, donde nadie se salvó del recorte pero no parece duradero el sentarse en la caja sobre todo en el caso de las transferencias a provincias, incluso también los subsidios no muestran el impacto del tarifazo. O sea, el tema fiscal todavía no está claro, y menos el camino hacia la consolidación.

pesoss-dollar-dolarizacion.jpg Depositphotos

El tema dólar, obviamente, también en el menú de los encuentros y ahí el “dólar clave” concentró la atención ya que está en mínimos, en términos reales, de los últimos tres años, y donde el mix tipo de cambio 80/20 ya tampoco es sostenible y el Staff Report ya de esto algo dijo.

Dentro de este berenjenal, aparecen también los bonos provinciales en el ojo de la tormenta, donde solo unas pocas se salvan del escrutinio técnico por sus números fiscales. Y hablando de presentaciones un gestor con base en Miami se deshizo en aplausos con la exposición de Arriazu con la gente de BlackToro junto a su mano derecha, Fernando Marengo donde quedó claro que sin que se consolide el plan de estabilización antiinflacionario no será posible el de las reformas estructurales, pero sin éste tampoco tiene mucha vida la estabilización. Según la visión de Arriazu, el primero está mejor de lo esperado mientras que el segundo está enfrentando grandes dificultades que eran esperables.

gita gopinath casa rosada Gita Gopinath, la número 2 del FMI, en Casa Rosada. Le expresó a la Argentina las preocupaciones del organismo por los efectos sociales del ajuste. Telam

Para el gusto de estos economistas el paquete enviado fue excesivo, lo que hace falta es corregir los problemas que hacen que la economía no sea competitiva. Coinciden con el ancla cambiaria como instrumento para estabilizar y reducir la tasa de inflación, lo que requiere superávit fiscal más el ancla. Esperan ver cómo se comporta la guerra o puja interna para escaparle al ajuste, sobre todo los gobernadores e intendentes. Aquí el tema es la gobernabilidad política-legislativa y de la calle. Un dato de color en el intercambio entre el gestor norteamericano y un colega argentino: de su última visita, a clientes y de relax, a Punta del Este donde gestionan varias fortunas offshore, los precios de José Ignacio le parecieron superiores a los que afronta en su Florida natal.

Inversiones en bonos

A la hora de “hincar el diente”, un operador le explicaba a un colega londinense, interesado en el tema BOPREAL, que por lo visto en las primeras operaciones del bono (BPJ25) en la pantalla de BYMA todo indicaría que el mercado también valora a la serie 2 como un crédito provincial, muy por debajo de los rendimientos de los soberanos, a pesar de no contar con el “put AFIP” que es uno de los principales alicientes de la serie 1, debido al rápido recupero de la inversión dado que paga 50 dólares por cada 100 nominales antes de fin de año y antes del pago de 4.700 millones de dólares de Bonos Globales y Bonares.

Mientras que la gente de NEIX avisó que cerró el “trade” del bono del Tesoro con CER (TX26) armado a fines de enero con una ganancia directa de casi 21%. El “trade” fue originalmente armado para captar una reducción en la curvatura de la curva CER. Si bien esto se observó, ellos creen que podría haberse reducido aún más este segmento de la curva. Dado que en las últimas licitaciones Finanzas estuvo colocando bonos ajustables por inflación (con un ligero premio en el mercado primario) en el tramo medio de la curva, han preferido tomar ganancia del “trade “de corto plazo. Y si bien los bonos CER presentaron subas en los últimos días, la reacción fue relativamente modesta al dato de inflación de enero. A los precios actuales es preferible volver a tomar posición en bonos más cortos como el T4X4, señalan.

La Argentina de Milei, aún fuera del radar de inversiones

Si bien el desembarco libertario de Milei trasciende las fronteras, Buenos Aires, aún sigue fuera del radar masivo de los grandes jugadores, incluso de la agenda de ilustres como la Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, que viajará en los próximos días a San Pablo para participar en las reuniones y eventos paralelos de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, donde seguramente el “Toto” aprovechará para el mangazo de ayuda y de apoyo con el FMI, y luego a Santiago de Chile.

Ya se dice en Washington que durante el G20 Yellen promoverá el papel de liderazgo de EE.UU. dentro del sistema multilateral (para promover sus intereses nacionales ampliando las oportunidades económicas para EE.UU. y sus socios comerciales). Enfatizará la importancia de la acción colectiva para aprovechar el progreso económico logrado e impulsar la economía global a largo plazo, como el trabajo en curso para desarrollar los Bancos Multilaterales de Desarrollo, fortalecer el FMI, abordar el cambio climático, y afrontar el problema de la deuda soberana.

También trabajará para profundizar los vínculos con Brasil, un importante socio económico, así como con otros mercados emergentes clave.

Janet Yellen La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Foto: Getty Images

En el medio está el segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania por lo que Yellen reafirmará el compromiso de la Administración Biden con el gobierno ucraniano. En Chile, Yellen profundizará la relación económica bilateral, centrándose en la importante contribución de Chile a la transición verde, incluidas sus políticas internas para incentivar la energía renovable y su papel como un proveedor de minerales críticos. Hay que recordar que EE.UU. y Chile tienen una relación de larga data reforzada por un acuerdo de libre comercio y un nuevo tratado fiscal: el primer tratado fiscal bilateral que entra en vigor en más de una década.

Pocos días después, Santiago también será escenario de un road show de los principales fondos de inversión del Luxemburgo y la región organizado por ALFI tras celebrarlo también en San Pablo días atrás.

Y hablando de Europa, dos conspicuos banqueros comentaban el nuevo capítulo de la novela del Santander-Irán. Según comentó uno de ellos, en el diario español Cinco Días, la entidad española le habría reconocido a la SEC de EE.UU. que tiene 17 cuentas bloqueadas vinculadas a Irán y que pertenecen al Reino Unido, Bélgica y Brasil luego que una serie de clientes fueron sancionados por terrorismo en EE.UU. por sus vínculos con el régimen iraní.

El Santander, según el diario, ya tomó medidas para retirarse del mercado iraní, como cerrar su oficina de representación en Irán y cesar todas las actividades bancarias allí, incluidas las relaciones corresponsales, la captación de depósitos de entidades iraníes y la emisión de cartas de crédito de exportación. En el caso del Reino Unido, el Santander UK mantiene bloqueadas siete cuentas de cinco clientes que actualmente están sujetos al programa de sanciones Specially Designated Global Terrorist (SDGT) de EE.UU.; y en el caso de Bélgica, las cuentas están bloqueadas desde 2008, y hay otras tres en Brasil.

Todo ello se da en el contexto de hace unas semanas, cuando el Financial Times publicó que Irán habría usado cuentas en Santander y Lloyds para mover dinero de forma encubierta y así evadir sanciones. Se sospecha de cuentas a empresas pantallas británicas propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede cerca del Palacio de Buckingham (la Petrochemical Commercial Company).