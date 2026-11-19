El establecimiento de Mar del Plata, dedicado a las conservas de pescado, había sido incorporado al grupo en 2006. La caída de la pesca local y el avance de los proveedores internacionales terminaron por volver inviable su operación.

En el establecimiento productivo trabajaban 75 personas a las que la empresa les ofrecerá reubicarlas en otras plantas.

Arcor decidió cerrar definitivamente la planta de La Campagnola en Mar del Plata , donde durante dos décadas mantuvo la producción de conservas de pescado. La compañía, que había incorporado el establecimiento en 2006, dejará de procesar y envasar atún y caballa en la Argentina y pasará a abastecerse de productos terminados importados. La medida marca un cambio en el modelo de negocios de una de las marcas tradicionales del grupo alimenticio y pone fin a su única operación industrial dedicada a este segmento.

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La decisión se produce después de varios meses de dificultades para sostener la actividad, en un contexto de escasez de materia prima local y transformación del mercado internacional de conservas . Según explicó la empresa, el esquema de importar pescado congelado para procesarlo y enlatarlo en el país perdió competitividad frente a los grandes productores mundiales, que actualmente comercializan el producto terminado.

El cierre también refleja el retroceso de una actividad que durante décadas tuvo en el puerto marplatense uno de sus principales centros industriales. En su momento de mayor desarrollo, Mar del Plata llegó a contar con unas 35 plantas conserveras , dedicadas al procesamiento de atún, caballa y anchoíta. Sin embargo, la reducción de las capturas de determinadas especies y los cambios en el comercio internacional fueron modificando las condiciones de producción.

En el caso de La Campagnola, la fábrica había dejado de operar semanas atrás, luego de atravesar períodos de suspensiones y dificultades para conseguir pescado. En octubre, la empresa había suspendido temporalmente a unos 60 operarios, mientras evaluaba cómo sostener la actividad frente a la falta de caballa y la acumulación de existencias de atún.

El negocio de las conservas de pescado atravesó distintas etapas durante las últimas décadas. Originalmente, buena parte de la actividad se desarrollaba de manera integrada en la Argentina: el pescado se capturaba, procesaba y envasaba en establecimientos cercanos a los principales puertos.

Sin embargo, el atún dejó de pescarse comercialmente en aguas argentinas hace varias décadas, lo que obligó a las conserveras a modificar su esquema de abastecimiento. En lugar de trabajar con capturas locales, comenzaron a importar pescado congelado, principalmente desde Ecuador, para realizar en el país las etapas de cocción, procesamiento y enlatado.

Ese modelo permitió mantener durante años la actividad industrial de La Campagnola en Mar del Plata, pero comenzó a perder terreno frente a la expansión de los grandes productores internacionales.

Países como Ecuador, Tailandia y China desarrollaron estructuras industriales capaces de integrar la pesca, el procesamiento y el envasado, con una escala que les permite abastecer directamente a distintos mercados.

En consecuencia, el comercio internacional fue desplazándose desde la exportación de materia prima hacia la venta de conservas listas para su comercialización.

Arcor explicó que este cambio estructural, combinado con la falta de pescado disponible en el mercado argentino, dejó a la planta marplatense en una situación productiva insostenible.

A las dificultades del atún se sumó durante este año un problema adicional: los desembarques de caballa registraron una caída cercana al 90% respecto de 2025, según datos difundidos por el sector pesquero.

La caballa representaba una alternativa para mantener activas las líneas de producción mientras avanzaba el nuevo esquema de abastecimiento de atún. Sin embargo, la escasez de esta especie terminó por reducir las posibilidades de continuidad de la fábrica.

Además, a diferencia de otras conserveras de Mar del Plata, el establecimiento de La Campagnola no tenía una producción diversificada hacia especies como la anchoíta, lo que limitaba sus alternativas para reconvertir la actividad.

Wikipedia

La historia de La Campagnola dentro de Arcor y qué pasará con la marca

La planta de Mar del Plata había pasado a manos de Arcor en 2006, cuando el grupo incorporó La Campagnola a su estructura de negocios. Desde entonces, el establecimiento funcionó como su centro de producción de conservas de pescado, mientras la marca mantuvo otras unidades industriales dedicadas a alimentos elaborados a partir de frutas y vegetales.

La adquisición permitió a Arcor ampliar su presencia en distintas categorías de alimentos y sumar una marca con una trayectoria consolidada en el mercado argentino.

Durante los últimos 20 años, la compañía mantuvo la elaboración de conservas de pescado en Mar del Plata, aunque la actividad fue atravesando distintas dificultades vinculadas con la disponibilidad de materia prima y la evolución del negocio internacional.

El cierre anunciado ahora no implica la desaparición de La Campagnola ni su salida del mercado de conservas de pescado. La compañía continuará comercializando atún y otros productos de la categoría, pero bajo un esquema de abastecimiento basado en importaciones de conservas terminadas.

En paralelo, la marca seguirá produciendo otros alimentos en sus establecimientos de Villa Mercedes, en San Luis; San Juan; y Recreo, en Catamarca. También mantiene operaciones en Mendoza, donde cuenta con fincas propias y una planta procesadora de pulpa en San Rafael.

En relación con el personal, Arcor informó que ofrecerá a los 75 trabajadores afectados la posibilidad de reubicarse en otras fábricas del grupo. Para quienes no acepten esa alternativa, aseguró que se garantizarán las condiciones previstas por la legislación laboral vigente.