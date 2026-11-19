El diputado tucumano Mariano Campero dio el portazo y renunció al bloque de La Libertad Avanza Por David Correa + Agregar ámbito en









En la nota elevada al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, denunció un acuerdo entre el gobernador peronista Osvaldo Jaldo y el libertario Lisandro Catalán. "Mi candidatura a gobernador está más firme que un quebracho", sostuvo el parlamentario, hombre de confianza de Patricia Bullrich.

El diputado nacional Mariano Campero será candidato a gobernador en las elecciones provinciales de mayo de 2027.

El diputado nacional tucumano Mariano Campero, "radical peluca", renunció al bloque de La Libertad Avanza. La carta de alejamiento está fechada el pasado 16 de noviembre y dirigida a Martín Menem, el titular de la cámara Baja. Allí Campero le comunicó su decisión de “dejar de formar parte del bloque de La Libertad Avanza a partir del jueves 19 de noviembre de 2026”. Conformará un monobloque con el nombre Cambia Tucumán, el mismo sello con el que arma su candidatura a gobernador en Tucumán. Con esta baja, el oficialismo queda con 94 diputados, en una semana en la que ya no pudo juntar quórum para tratar la reforma del Banco Central.

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El texto contiene dos partes. En la primera, el parlamentario defendió su paso por la bancada. "Ha sido un honor para mí haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno. La Argentina atravesaba una etapa muy complicada y pudimos sostener el rumbo cuando no había números en el Congreso. De eso me siento parte y lo voy a reivindicar siempre", sostuvo. Es una referencia a la etapa en que los "radicales con peluca" le garantizaron a Milei el blindaje de los vetos.

En la segunda parte reveló el motivo de la salida, al indicar que "hoy, sin embargo, hay situaciones en Tucumán que hacen imposible seguir integrando el bloque". "Me refiero, en concreto, al acuerdo que hay entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán", señaló. "Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial".

El acercamiento entre Catalán y CREO trasciende el alejamiento del sello de la acción judicial porque el también miembro del Directorio de YPF, analiza sumar a la exdiputada nacional Paula Omodeo (CREO), la principal figura de ese espacio, para armar una fórmula Catalán-Omodeo. La dirigente tiene una relación estrecha con Martín Menem, construida en los dos años que trabajaron juntos en la cámara Baja después de que ella se sumó a La Libertad Avanza. Si se concreta, el vínculo serviría para cerrar el acuerdo con la conducción nacional del partido. Para Campero, también confirmaría lo que denunció en la carta, es decir, que CREO se bajó de la causa a cambio de un lugar en el armado violeta.

En el cierre de la nota, Campero aclaró que su decisión fue "conversada con las autoridades del bloque" y que responde a "una convicción firme: los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político". Le agradeció “al señor presidente de la Nación, Javier Milei", a Menem, a los jefes de la bancada y a sus compañeros, y dejó claro que no se pasa a la oposición. "Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere correctas para la Argentina y para Tucumán", dijo. En los pasillos de Diputados y en Tucumán se leyó la acción como un portazo al armado libertario de Tucumán y, por elevación, a quienes lo diseñaron.

La lectura nacional En la Casa Rosada lo que más inquieta es el vínculo de Campero con Patricia Bullrich. La senadora nacional preside el bloque libertario en la cámara Alta y en las últimas semanas marcó diferencias con la gestión de Milei. El tucumano fue el único de los exradicales que se mostró con ella el 3 de noviembre, en la reunión en la que la senadora pidió cambios en el Gobierno. También dijo públicamente que le gustaría verla otra vez como candidata presidencial. La salida del bloque, se deslizó, se habría hablado también con ella. Reunión de trabajo; reunión de equipo @PatoBullrich pic.twitter.com/e8Pnm0jNZ5 — Mariano Campero (@mariano_campero) November 4, 2026 Bullrich tiene ascendencia sobre unos quince diputados de la bancada oficialista y Campero es el primero de ese grupo que se va. En su entorno no descartan que haya otras salidas. Para un oficialismo que necesita cada voto para sostener el quórum, la señal llega en mal momento. El caso también muestra una contradicción que el Gobierno todavía no resuelve. Por un lado necesita acordar con los gobernadores. Por otro, tiene que cuidar a los aliados que compiten contra esos mismos gobernadores en sus provincias. Un año adentro Campero entró al bloque oficialista en noviembre de 2025, junto con el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. En la provincia, esa incorporación nunca se tradujo en un lugar en el partido porque Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, los que manejan el armado nacional de LLA, le dieron la conducción tucumana a Catalán, exministro del Interior, y lo eligieron como candidato a gobernador. Campero pidió el aval para competir con el sello violeta y nunca lo consiguió. Desde la estructura local llegó a decir en público que no pertenecía al partido y le reprochó usar los símbolos libertarios en sus actos. Mientras tanto, el exintendente de Yerba Buena fue consolidando y ampliando su propia tropa, a la que se sumaron dirigentes que se fueron o quedaron afuera del armado oficial libertario, radicales cercanos al Gobierno y sectores del macrismo. Su idea es mostrar que el electorado mileísta tucumano no tiene un único dueño y que él puede disputar ese voto sin pasar por Catalán. Consultado por Ámbito sobre su aspiración de ser candidato a gobernador de Tucumán, la sucinta repuesta fue "mi candidatura a gobernador está más firme que un quebracho".

La carta del diputado nacional Mariano Campero en la que anunció su renuncia al bloque libertario.