Subsidios de luz: el Gobierno amplió el bloque de consumo bonificado

La Secretaría de Energía elevó los topes de consumo eléctrico bonificable en las zonas de temperaturas más altas del país. La medida alcanza a casi 2,4 millones de usuarios de 15 provincias y contempla una mayor demanda por el uso de refrigeración durante el verano.

La Secretaría de Energía mantuvo en 200 kWh mensuales el bloque de consumo eléctrico bonificado para octubre. La medida alcanza a los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y suma una bonificación extraordinaria del 25% sobre ese consumo.

El Gobierno amplió los bloques de consumo eléctrico que reciben bonificaciones en las provincias del Norte y reglamentó el nuevo Régimen de Zona Fría para el gas . Las medidas, oficializadas este martes 27 de octubre, buscan adaptar los subsidios energéticos a las condiciones climáticas de cada región y concentrar la asistencia en los hogares que cumplen los requisitos del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La modificación de los topes eléctricos se instrumentó mediante la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía. La decisión contempla el mayor consumo que genera la necesidad de refrigeración durante los meses de temperaturas elevadas y alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias .

La ampliación establece diferentes límites de consumo bonificable según las condiciones climáticas de cada zona. De esta manera, los hogares de las regiones más cálidas tendrán un bloque mayor sobre el cual se aplicarán las bonificaciones correspondientes, siempre que sean beneficiarios del SEF.

En las zonas muy cálidas , el bloque de consumo eléctrico bonificable será de 500 kWh mensuales entre noviembre y abril . En las zonas cálidas , el límite se fijó en 300 kWh por mes durante todo el año , con una ampliación a 370 kWh en diciembre, enero y febrero , cuando aumenta la demanda por las altas temperaturas.

Los nuevos parámetros se definieron a partir de información de CAMMESA sobre el comportamiento del consumo residencial durante los períodos de calor y de la clasificación bioambiental establecida por la norma IRAM 11603. Según informó el Gobierno, la medida también respondió a presentaciones realizadas por provincias y entidades de la región.

La ampliación no implica que todos los usuarios de esas provincias reciban automáticamente el subsidio. La bonificación se aplica a los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y alcanza únicamente al bloque de consumo establecido para cada zona. El consumo que supere ese límite no queda cubierto por esta bonificación nacional.

Qué provincias están alcanzadas

La medida comprende a Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

La aplicación de los nuevos topes depende de la clasificación bioambiental de cada localidad. Por eso, dentro de una misma provincia pueden existir diferencias en los bloques de consumo bonificable, de acuerdo con las condiciones climáticas reconocidas para cada zona.

El objetivo oficial es adecuar la asistencia a la demanda energética de los hogares durante los meses de calor, sin extender de manera uniforme los beneficios a todos los consumos residenciales.

Cómo cambia el subsidio al gas en las zonas frías

En paralelo, el Gobierno reglamentó mediante la Resolución 299/2026 el nuevo Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley 27.828 y el Decreto 1.266/2026.

El esquema contempla una bonificación del 50% sobre el gas efectivamente consumido para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna. A diferencia del sistema anterior, el descuento ya no se calcula sobre el total de la factura, sino sobre el consumo de gas.

Además, se estableció una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas aplicado a los consumos base para los hogares inscriptos en el SEF de las provincias que dejan de integrar la zona fría ampliada, siempre que cumplan con el requisito de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales por hogar al mes.

Con estos cambios, el Gobierno busca diferenciar la asistencia energética según las condiciones climáticas y los ingresos de los hogares. La ampliación de los bloques eléctricos apunta a contemplar el mayor uso de refrigeración en el Norte, mientras que la nueva reglamentación de Zona Fría redefine cómo se calculan los descuentos sobre las facturas de gas.