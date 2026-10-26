Flávio Bolsonaro cambia de estrategia: desistió de la anulación de las elecciones y pedirá la destitución de Lula + Agregar ámbito en









Tras anunciar que pediría la anulación de las elecciones, el senador brasileño cambió de rumbo por la falta de sustento jurídico y buscará la destitución del presidente por presunto abuso de poder económico.

Flávio Bolsonaro desistió de pedir la anulación de las elecciones presidenciales en Brasil.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro desistió de pedir la anulación de las elecciones que consagraron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, menos de 24 horas después de anunciar que recurriría a la Justicia. El candidato derrotado fue persuadido por aliados políticos y abogados para abandonar esa iniciativa y concentrar su ofensiva judicial en un pedido de destitución de la fórmula presidencial por presunto abuso de poder económico.

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Según informó Folha de S.Paulo, la decisión llegó después de que Flávio cuestionara la legitimidad del resultado electoral y anunciara que no reconocería la victoria de Lula.

El senador fundamentó su postura en la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, de extender por dos horas el horario de votación en las secciones que todavía permanecían abiertas debido a problemas en el traslado de electores.

Sin embargo, la fragilidad jurídica del planteo y la falta de argumentos concretos para demostrar que la medida alteró el resultado pesaron en la decisión de cambiar de estrategia. A eso se sumó el escenario desfavorable para sus pretensiones en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y en el STF, además de las advertencias de dirigentes políticos sobre el costo institucional de desconocer el resultado de las urnas.

Flávio Bolsonaro buscará la destitución de Lula Lula se impuso en el balotaje ante Flávio Bolsonaro. @lulaoficial En lugar de solicitar la anulación de los comicios, la campaña del senador prevé presentar una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE) para pedir la destitución de la fórmula de Lula por presunto abuso de poder económico. El argumento apuntará contra las medidas anunciadas por el presidente durante la campaña, que el equipo de Flávio considera electoralistas.

De acuerdo con Folha de S.Paulo, distintos dirigentes recomendaron al senador abandonar el intento de invalidar la elección. Entre ellos estuvo el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien, junto con otros referentes, sostuvo que el resultado debía considerarse una cuestión cerrada. Los aliados también advirtieron que insistir con la anulación podía generar incertidumbre institucional y perjudicar el futuro político de Flávio. El resultado electoral también debilitó la posibilidad de avanzar con el reclamo. Lula se impuso por una diferencia superior a los 4,4 millones de votos, mientras que los registros citados por Reuters indicaron que poco más de 35.000 sufragios se emitieron durante las dos horas adicionales de votación. Especialistas consultados por distintos medios consideraron improbable que ese argumento pudiera justificar la anulación de los comicios. De esta manera, el senador abandonó la ofensiva que buscaba invalidar el resultado general de las elecciones, aunque mantiene su intención de recurrir a la Justicia Electoral contra Lula. La nueva estrategia apunta a cuestionar presuntas irregularidades durante la campaña sin poner directamente en discusión la validez de los votos emitidos.