CABA: un camión de bomberos iba a apagar un incendio, chocó y dejó al menos 10 heridos en Parque Patricios

La autobomba se dirigía a combatir un incendio cuando protagonizó un violento accidente en Parque Patricios. Investigan la participación de un colectivo y un automóvil particular, mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Un camión de bomberos protagonizó un violento accidente de tránsito este martes 27 de octubre en el barrio porteño de Parque Patricios, cuando se dirigía a intervenir en un incendio registrado en la zona de Abasto. El vehículo terminó impactando contra el frente de la antigua cárcel de Caseros y, según los primeros reportes, alrededor de diez personas resultaron heridas .

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El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Caseros y Pichincha , dentro de la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Por motivos que todavía se investigan, la autobomba habría participado de una colisión con un colectivo y un automóvil particular antes de terminar contra la fachada del histórico edificio penitenciario.

De acuerdo con la información preliminar, al menos dos bomberos habrían quedado atrapados dentro del vehículo , por lo que se iniciaron tareas de rescate y asistencia en el lugar.

La magnitud del choque motivó un importante despliegue de personal de emergencia, mientras las autoridades trabajaban para determinar cómo se produjo el accidente.

Tras el impacto, se movilizaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad , quienes comenzaron a asistir a los heridos y asegurar el sector.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el operativo incluyó tareas para atender a las personas afectadas y evaluar la situación de los ocupantes de la autobomba.

El accidente también provocó importantes complicaciones para la circulación vehicular. La avenida Caseros permanecía cortada en ambos sentidos entre Pasco y Pichincha, mientras continuaban los trabajos de los servicios de emergencia.

La interrupción del tránsito buscaba facilitar el desplazamiento de ambulancias y vehículos de rescate, además de permitir las tareas necesarias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El accidente también provocó importantes complicaciones para la circulación vehicular. La avenida Caseros permanecía cortada en ambos sentidos entre Pasco y Pichincha, mientras continuaban los trabajos de los servicios de emergencia.

Por el momento, no se habían confirmado oficialmente las causas del choque ni la gravedad de las lesiones de las personas involucradas.

Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para establecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.