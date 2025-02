Dólar: la nueva tablita de Luis Caputo debuta bajo la presión de los coletazos de los aranceles de Donald Trump

Por el cepo cambiario, el impacto no se traduce en una devaluación automática del peso. Sin embargo, la decisión de hacer más rígida el ancla cambiaria para intentar retomar el sendero de desaceleración de la inflación profundiza la apreciación del tipo de cambio local y amenaza con acentuar la sangría de divisas por turismo y el rojo de la cuenta corriente cambiaria, que ya lleva siete meses consecutivos. En diciembre, además, hubo déficit de la balanza cambiaria de bienes por primera vez en un año y medio.

En su cuenta de X, el ministro escribió: “Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1. Seguiremos combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos”.

Dólar para arriba y bolsas para abajo

Pasado el mediodía, el índice dólar (DXY) subía 0,5%. A comienzos de la rueda, antes de que se conociera la suspensión pactada entre Trump y Claudia Sheinbaum, había llegado a dispararse 1%. El DXY compara el dólar estadounidense contra una canasta de monedas fuertes, como el euro.

Algo parecido pasó con las monedas de México y Canadá, que habían abierto con fuertes saltos a niveles récord (en tres años para el peso mexicano y en más de 20 años para el dólar canadiense) y luego recortaron el declive ante las novedades sobre las negociaciones.

Entretanto, las bolsas del mundo caían: en Europa bajaron hasta 1,4% (Alemania); en Asia, hasta 2,7% (Japón); y en Wall Street, los principales índices retrocedían hasta 1,3%. En Buenos Aires, el S&P Merval descendía 2,2%.

Está claro que las distintas variables se moverán al compás de las noticias sobre las negociaciones que, en sus términos, Trump busca establecer con el resto de los países tras presionar con la suba de aranceles. También oscilarán en función del tenor de las reacciones de los gobiernos implicados en la confrontación propuesta por el republicano.

“El dólar en el mundo se está fortaleciendo producto de esta guerra comercial donde los precios en EE.UU. van a subir y la Reserva Federal (Fed), para prevenir otro rebote inflacionario seguramente modifique su política monetaria. Esto va a impactar negativamente en las bolsas. Es importante recordar que la Gran Depresión de los años 30’ también se inició por políticas proteccionistas”, advirtió Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero.

“Este cambio que puede hacer la Fed, impactará en los activos de riesgo y sobre todo en el país ya que para controlar la inflación se recurrió a un ancla cambiaria. A esto se suma la potencial salida de activos emergentes que complica la cuenta corriente local y quizás su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que vela por tipos de cambio más flexibles. Sin embargo, es importante aclarar que la influencia política que puede ejercer Trump y las mejoras macroeconómicas logradas (en especial la consolidación fiscal) pueden ayudar en la negociación”, agregó Timerman sobre el impacto en los planes de Caputo y Javier Milei.

En diálogo con Ámbito, el analista financiero Christian Buteler señaló que, si bien es casualidad que el debut de la tablita al 1% mensual haya coincidido con este cimbronazo, “es bueno como ejemplo para mostrar lo ridículo que es el ‘crawling peg’”. “Establecieron un valor del dólar en diciembre de 2023 en forma arbitraria, después le pusieron una indexación también arbitraria y ahora le bajan la velocidad a esa indexación. Todo eso sin tener en cuenta qué sucede con los precios en Argentina y qué sucede con el dólar en el mundo. Cuando hacés eso y tenés la ‘mala suerte’ de que el timing global no te ayuda, quedás totalmente en offside y eso es lo que estamos viendo. Va a ser mucho más barato traer cosas de afuera y eso te va a terminar pegando en la actividad y en la industria local”, planteó el economista.

La deuda, otro impacto

“Hasta ahora es el mercado el que está subiendo el dólar frente a las monedas de los países afectados. Pero, cuidado, también puede llegar a producirse como una política propia del gobierno de esos países: devaluar su moneda a los efectos de compensar la suba de aranceles. Y eso podría darle un mayor impacto al resto de las monedas de la región”, destacó Buteler.

El analista llamó la atención a otro efecto sobre los planes del gobierno argentino: “Es una política muy mala de parte de Trump, que va a implicar una suba de precios en EE.UU. Y la Fed ya avisó que las bajas de tasas no iban a ser tantas ni tales. Eso nos afecta a todos los países emergentes. En particular, Argentina necesita bajar el riesgo país para volver al mercado y poder rollear su deuda. Pero también necesita que la tasa americana baje. El riesgo país es el diferencial entre los bonos tuyos y los bonos americanos. Si los bonos americanos no bajan la tasa, vos deberías bajar mucho más el riesgo país para poder colocar deuda en el mercado a una tasa razonable”.

“La política que está llevando adelante Trump nos puede perjudicar, por más amigos que se quieran mostrar”, concluyó el economista.