Dólar: nuevas ventas en el mercado oficial y oferta récord de cobertura impiden que cruce la "línea de fuego" de los $1.500 Por Solange Rial + Agregar ámbito en









Durante julio, la cobertura cambiaria ofrecida por el Tesoro junto con el BCRA registró un aumento de u$s5.000 millones. La mayor parte correspondió a Dólar Linked.

El oficialismo no quiere que el mayorista supere esta línea clave.

Una nueva "línea de fuego" quedó trazada para el dólar oficial mayorista en los $1.500. En el comienzo de esta semana, tal como sucedió la semana pasada, el oficialismo intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para vender divisas y contener la suba. Paralelamente, se conoció que la cobertura cambiaria ofrecida por el Tesoro junto con el Banco Central (BCRA) registró un aumento mensual de u$s5.000 millones en julio, fundamentalmente por los bonos Dólar Linked.

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Durante la primera rueda de agosto, operadores mencionaron ventas oficiales del BCRA en el mercado al contado, que se estima correspondieron a operaciones por cuenta y orden del Ministerio de Economía (MECON), lógica similar a la del martes pasado, aunque canalizada esta vez a través de la autoridad monetaria en lugar del Banco Nación. "El patrón refuerza la lectura de que el objetivo es mantener la cotización en los niveles actuales, línea que venimos comentando en las últimas ruedas", explicaron desde Outlier.

El BCRA compró u$s18 millones el lunes, lo que implica que el ritmo de adquisición de divisas siguió cayendo, pero sin volver a repetir el episodio del martes pasado en el cual la entidad registró ventas netas. "Aunque si se confirman las ventas del MECON, lo más probable es que el saldo neto de ambos sea negativo", especuló Outlier.

Por su parte, desde 1816 explicaron que las compras del BCRA del lunes representaron el menor saldo desde el 3 de marzo (excluyendo el martes pasado). "El spot subió 0,7% y cerró en $1.495. Se negociaron u$s90 millones entre Lelink D31G6 y D30S6 en BYMA PPT T+1 y el interés abierto total de futuros creció u$s72 millones en una rueda en la que el spot se acercó al nivel de $1.500 que el Central parece haber marcado como una nueva línea en la arena la semana pasada", agregaron.

En cuanto a este nuevo techo que marcó el oficialismo, el economista Gustavo Ber expresó: "El dólar mayorista arrancó la jornada una vez más coqueteando con los $1.500, un nivel donde los operadores observan intervenciones que reflejan que las autoridades preferirían que no sea superado rápidamente a corto plazo. Dicha estrategia apuntaría a continuar poniendo a la desaceleración de la inflación como un objetivo central, e incluso de extenderse las regulaciones podrían ir despertando un renovado apetito al carry desde aquellos operadores más tácticos".

Se disparó la cobertura cambiaria durante julio El sector público consolidado (BCRA + Tesoro) habría incrementado en u$s5.000 millones su oferta de cobertura cambiaria durante julio, con respecto a junio, según reveló en esta jornada PPI. De esta forma, el stock total habría alcanzado aproximadamente unos u$s11.240 millones, tras aumentar unos u$s3.000 millones en junio. El mismo informe exhibió que, durante el mes pasado, la expansión de la cobertura estuvo liderada por instrumentos linkeados al dólar oficial: se colocaron u$s3.467 millones en el Dual TAMAR/Dólar Linked con vencimiento en enero 2028 (luego de la elección presidencial), mientras que el stock de títulos Dólar Linked “puros” en manos privadas aumentó en otros u$s1.280 millones, entre colocaciones primarias e intervenciones del BCRA en el mercado secundario. Así, desde mayo el stock de cobertura cambiaria pasó de u$s3.210 millones a más de u$s11.240 millones. "Se ubica apenas a u$s4.050 millones de los máximos registrados antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025", relataron desde PPI desde donde también resaltaron: "Lo llamativo es que esta expansión se haya producido a más de un año de las elecciones presidenciales de 2027". La lectura que realiza este bróker de bolsa es que tanto la estabilidad cambiaria observada en julio (el dólar al contado bajó 0,2% punta a punta) como las compras de reservas por u$s2.163 millones fueron posibles, en buena medida, gracias a este fuerte aumento de la oferta de cobertura oficial. Hacia adelante, "la sostenibilidad del esquema dependerá de que ese ritmo de expansión pueda moderarse sin generar nuevas presiones sobre el mercado cambiario", agregaron.