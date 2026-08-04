Peter Thiel participará de una cumbre de la Fundación Libertad y Progreso junto a Luis Caputo y Federico Sturzenegger

El fundador de Palantir, Peter Thiel , se encuentra viviendo en Argentina desde principios de año con el fin de conocer de primera mano la experiencia del gobierno libertario de Javier Milei. Además de mantener encuentros con representantes del Poder Ejecutivo, empresarios y con el diputado del peronismo Juan Grabois , se confirmó que participará de una cumbre de la Fundación Libertad y Progreso . También asistirán los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El germano-estadounidense, una de las voces más influyentes de la élite tecnológica global y de los sectores de ultraderecha, estará presente en la cumbre internacional "Vientos de Cambio" que organiza el foro presidido por Alberto Benegas Lynch (h) , el economista cercano al Presidente de la Nación. La novedad fue dada a conocer por la propia organización en las últimas horas.

Thiel llegó a la Argentina en el mes de abril. Compró una casa en Barrio Parque, un inmueble que supera los 1.600 m2 y que cuenta con seis dormitorios, amplios salones y una cava de vinos. En el tiempo que estuvo en el país, mantuvo encuentros con figuras de diversa raigambre política y económica: se reunió con el propio Milei en Casa Rosada y recibió la visita de Santiago Caputo y de Grabois.

La participación de Thiel tendrá lugar en uno de los paneles centrales del encuentro, que se desarrollará el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, en Retiro.

La organización también confirmó la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En las jornadas hablarán el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el Premio Nobel de Economía James Heckman; el exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos Randall S. Kroszner; el exministro de Finanzas de El Salvador Juan José Daboub y la economista Carola Pessino.

Imagen: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Quién es Peter Thiel

Thiel es considerado uno de los empresarios más influyentes y controvertidos de Silicon Valley. Nació en Alemania y creció en los Estados Unidos, donde comenzó su fortuna junto a Elon Musk con la fundación de PayPal. A su vez, fue el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Y participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Su influencia se extiende desde las élites empresarias hasta la Casa Blanca, habiendo sido un aliado clave de Donald Trump, y el Gobierno de EEUU, con quien mantiene contratos multimillonarios a través de su empresa Palantir. Crítico de la democracia como sistema político, cuestiona la intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos y en la regulación del mercado.

Recientemente Thiel lanzó una advertencia sobre la llegada del "Anticristo" al representarlo como el totalitarismo tecnológico o un orden mundial que busca el control absoluto a través del Estado. Esta obsesión se entrelaza con su desconfianza hacia las instituciones globales y la inteligencia artificial centralizada.

Axel Kaiser, el polémico escritor chileno, entrevistará a Peter Thiel

En esta oportunidad, la Fundación Libertad y Progreso dio a conocer que Thiel será entrevistado por Axel Kaiser, el abogado y escritor chileno, referente de la derecha radical que impulsa la "batalla cultural" contra el progresismo y a quien Milei mira con especial atención para copiar las formas y los modos confrontativos y polémicos.

Kaiser es subdirector ejecutivo de la Fundación Faro, el think tank libertario argentino que conduce Agustín Laje. Integra además el consejo internacional de la fundación, el cual está presidido por el propio Benegas Lynch (h) y en cuyas filas también aparecen Phillip Bagus y Jesús Huerta de Soto, dos economistas recurrentemente citados por Milei.

El escritor chileno es tristemente reconocido en las filas libertarias por haber acuñado la polémica frase de "parásitos mentales" para hablar de la cultura política argentina, definida a su criterio por siete males: justicia social, los derechos sociales, el Estado benefactor, el neoliberalismo, la responsabilidad social empresarial, el concepto de diversidad, equidad e inclusión y el buen indígena. Kaiser asegura que el presidente Javier Milei "está desinfectando la mente y la cultura argentina".

Grabois y su reunión con Peter Thiel:_del "anticristo" al ingreso básico universal

Thiel viene de reunirse con Grabois. En el encuentro que tuvo lugar en la mansión del empresario en Barrio Parque, el dirigente social le trasladó su visión de mundo basada en el humanismo católico-cristiano con una fuerte participación estatal mediante la regulación, paradigma que choca con la posición de los tecnofeudalistas, encarnados en la figura de Thiel, que ponen en cuestión a la democracia como sistema de representación y quienes proponen un modelo económico con nula intervención del Estado y con fuerte dependencia de las empresas.

También dialogaron sobre la instrumentación de un ingreso básico universal que permita hacer frente a la pérdida de empleo que generará la inteligencia artificial, una propuesta con la que se manifestó en desacuerdo aunque, según Grabois, admitió que “le parecía una idea interesante para trabajar”, por lo que no le cerró las puerta a una solución alternativa. Se espera que en la charla de la Fundación Libertad y Progreso, el empresario hable sobre la desregulación estatal y sobre el rol de la participación privada en el mercado como motor para el desarrollo humano.

Un tema que cruzó toda la charla con el empresario fue la regulación. “Ellos son cruzados existenciales con este tema”, dijo respecto a la negativa rotunda de Thiel a cualquier intervención estatal, por más mínima que sea, en la economía, descartando de plano incluso una revisión del desarrollo de la Inteligencia Artificial. Desde la mirada del germano-estadounidense, limitar la IA demoraría o frenaría la evolución de la humanidad hacia el transhumanismo, una instancia en la que la tecnología permitiría trascender los límites biológicos de la especie humana.

El progresismo internacional, que impulsa el desarrollo equitativo mediante la distribución de la riqueza a partir de la regulación estatal, es considerado para un sector de la alta élite tech como el anticristo. “Estamos hablando de gente muy inteligente. No son estúpidos. Son influyentes. Dicen que Greta Thunberg representa al anticristo. No es una pelotudez desde la perspectiva de ellos, porque Greta plantea una regulación global, por ejemplo, sobre cuestiones ambientales. Y para poder frenar los procesos de destrucción cognitiva y ambiental, que atentan contra la libertad, la verdad, el trabajo que genera esta élite, tienen que ser regulaciones mundiales, no pueden ser locales”, dijo.