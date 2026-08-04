Las emotivas imágenes del funeral de Franco Baresi, con las leyendas del Milan + Agregar ámbito en









El histórico exfutbolista tuvo su último adiós en un multitudinario funeral al que asistieron miles de hinchas y leyendas del club milanés.

Las emotivas imágenes del funeral de Franco Baresi, con las leyendas del Milan

Leyendas del Milan despidieron a Franco Baresi en un multitudinario funeral en la ciudad italiana. Considerado ampliamente como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol, el exjugador de la selección de Italia y del AC Milan falleció la semana pasada a los 66 años.

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El funeral de Baresi se celebró el martes en la Basílica de Sant’Ambrogio, en Milán, y una multitud se congregó para rendirle homenaje.

Más de la despedida de la gente de Milan a Franco Baresi pic.twitter.com/fwWhVGYCDn — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) August 4, 2026 Fueron los mismos fanáticos quienes desplegaron, entre otras tantas, una bandera con unas emotivas palabras. "Franco Baresi. Leyenda inmortal, inimitable bandera que nunca dejará de flamear. Chau, Capitán", rezó el trapo.

Como un emotivo gesto con quien fuera su capitán, los exjugadores Marco Van Basten, Roberto Donadoni, Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini y Alessandro Costacurta cargaron el ataúd de Franco Baresi en su funeral.

Entre los presentes estuvieron otros exjugadores del Milan como Paolo Maldini, Roberto Baggio, Dida, Daniele Massaro y Dejan Savicevic, además del nuevo director técnico de Italia, Claudio Ranieri.

Baresi desarrolló toda su carrera en el Milan, donde disputó 719 partidos a lo largo de 20 temporadas como profesional y conquistó seis títulos de la Serie A, además de tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y cuatro Supercopas de Italia. Como homenaje, tras su retiro el Milan colgó la camiseta número 6 para siempre. Años después hizo lo mismo con la 3 de Paolo Maldini. Baresi fue internacional con Italia en 81 ocasiones y formó parte del plantel que ganó la Copa del Mundo de 1982, además del equipo que alcanzó la final del Mundial de 1994, en la que la "Azzurra" perdió por penales ante Brasil.

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