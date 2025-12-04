Dólar: prima la calma, pero la baja de tasas abre dudas sobre un eventual regreso de las tensiones cambiarias + Seguir en









El mercado descuenta estabilidad cambiaria hasta 2026, pero la baja de los rendimientos en pesos y la menor oferta de divisas reavivan temores de presión sobre el tipo de cambio.

¿Puede haber un repunte en el dólar? esto piensan los analistas. Depositphotos

El dólar oficial continúa estable este 4 de diciembre y se afianza la pax cambiaria. El tipo de cambio cayó $2 a $1.453,00 y se mantuvo 4,1% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.512,5. En ese marco, los dólares paralelos acompañaron la tendencia y cerraron con bajas.

Según un informe de la consultora LCG, el mercado interpreta que las actuales bandas cambiarias se mantendrán, al menos, en el corto plazo. Esa lectura surge de los contratos de dólar futuro. “El mercado le asigna todavía vida a las bandas hasta marzo de 2026, asumiendo una tasa de depreciación implícita del 2,1% mensual para los próximos tres meses”, señalaron desde la consultora.

La dinámica del mercado cambiario también está atravesada por una oferta de divisas más acotada. En noviembre, los exportadores de granos y oleaginosas liquidaron apenas u$s760 millones, lo que representó una caída del 62% interanual y del 32% frente a octubre.

dolar pesos inflacion Los rendimientos pesos comienzan a tener pérdidas reales Al mismo tiempo el foco deja de estar en el dólar y se posa sobre las tasas: las tasas de interés que pagan los bancos, los fondos comunes de inversión (FCI) money market, las billeteras digitales y el propio mercado por las colocaciones en pesos más habituales se desplomaron en las últimas semanas. En el mercado crece la preocupación por el impacto que este escenario pueda tener sobre la cotización del dólar.

Qué pasó con los rendimientos en pesos en las últimas jornadas Actualmente, los rendimientos de estas inversiones se ubican mayoritariamente por debajo del 2% mensual, mientras que la inflación se mantiene desde hace meses apenas por encima de ese nivel. Esto implica que los retornos son negativos en términos reales. En otras palabras, quienes apuestan por este tipo de colocaciones pierden poder adquisitivo en pesos y, si el tipo de cambio oficial se acelera en un mes marcado por una mayor demanda estacional —por el pago del aguinaldo y los suplementos vacacionales—, también se exponen a perder en dólares.

De allí que en el mercado adviertan que este combo podría generar una presión adicional, aunque transitoria, sobre el dólar. No obstante, también reconocen que el mercado se encuentra hoy mejor abastecido de divisas que antes de las elecciones, ya que a la oferta habitual del comercio exterior se sumaron ingresos por colocaciones de deuda en dólares realizadas en el exterior por empresas y provincias.

