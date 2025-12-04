Cuáles son los mejores Cedears para hacer "trading" de corto plazo

Muchos Cedears de tecnología permiten hacer operaciones de corto plazo para obtener un beneficio de la compraventa.

Gran parte de los Cedears que se negocian en el mercado de capitales local corresponde a empresas ideales para apostar a largo plazo. Sin embargo, algunas de estas acciones están ofreciendo en el momento actual oportunidades para hacer "trading" de corto plazo .

Vale recordar que el objetivo del trading es obtener un beneficio mediante la compra y venta de activos financieros usualmente en cortos periodos de tiempo y aprovechando la volatilidad .

Y en el caso de los Cedears, como son activos de renta variable, esta cualidad está más que presente.

Para el operador y asesor financiero Germán Marin , hay algunos Cedears que, hoy en día, son idóneos para la compraventa de corto plazo.

"En cuanto a potenciales subas, IBIT es hoy una posición interesante. Este instrumento es una forma de estar comprado en bitcoin sin necesitad de operar la criptomoneda de forma directa. Esta última tuvo un caída desde los u$s124.000 en octubre hasta u$s93.000 actualmente, es decir que acumula 25% de retroceso (y el Cedear hace lo propio)", comentó.

Luego, hizo referencia a Mercado Libre (MELI), cuya presentación de balances mostró puntos positivos y otros no tanto, desencadenando una pronunciada caída. "Mas allá de este ultimo evento, contabilizamos una baja del orden del 18% en dólares desde mayo a pesar de ser una empresa cuyo crecimiento de ingresos es apabullante. Creo que es un buen momento para entrar", indicó.

Algunos Cedears del mercado local permiten hacer trading de corto plazo.

Posteriormente, mencionó el caso de Geopark (GPRK), una energética menor que YPF, Vista Energy y Pampa Energía, pero que sigue presentándose como una empresa con muy buenos ratios financieros y que puede considerarse subvaluada.

En busca de la rentabilidad: trading con tecnológicas

En tanto, Bruno Perinelli, jefe de Trading en Inversor Global, sostuvo que Globant (GLOB), Satellogic (SATL) y Strategy (MSTR) sufrieron de bajas empinadas en los últimos tiempos, por lo que podría haber fuertes rebotes en el corto plazo.

"Busco esta figura para operaciones de trading en particular porque los rebotes son incipientes", declaró el especialista. "En caso de que se produzca una suba a partir de la prolongación del momentum alcista, la suba podría recortar parte de la caída ya registrada, con lo cual la ganancia que se conseguiría sería mayor que el capital en riesgo", agregó.

Luego, destacó que los tres Cedears mencionados presentan ahora un momentum alcista que inclina las probabilidades hacia una suba. "Por eso es importante al momento de hacer trading que haya una asimetría favorable en cuanto a lo que se puede ganar y lo que se puede perder", finalizó.