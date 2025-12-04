Calor intenso y alerta meteorológica por tormentas: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El AMBA tendrá una jornada con nubosidad parcial sin lluvias a la espera de máximas encima de los 30 grados. EL SMN emitió alerta meteorológica por vientos y tormentas para la franja norte de la cordillera.

Este jueves la mínima es de 21 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este jueves enfrenta una mínima de 21 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para ocho provincias a la espera de granizo y gran actividad eléctrica.

Clima: cómo seguirá el tiempo en AMBA El organismo señaló para este jueves un cielo parcialmente nublado en el suroeste. Sin embargo, hacia la tarde se espera una inestabilidad para el centro, sur, oeste y este, donde se aguardan tormentas de distinta intensidad. La mínima será de 21 grados y la máxima de 34.

Para el viernes se espera nubosidad variable por la mañana mientras a la tarde volverán las tormentas en gran parte de la provincia. Las marcas se ubicarán entre los 22 y 33 grados. Por su lado, el sábado, volverá la nubosidad parcial y habrá un descenso significativo en la máxima esperada: será de 28 grados mientras la mínima será de 23.

Más info en: https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/GAtmtbOeKp — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 4, 2025 Alerta por tormentas y vientos: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Buenos Aires. En las áreas podría caer haber caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua, con precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

A su vez, se espera que los mayores acumulados sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre mientras en las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

También rige una alerta amarilla por vientos provenientes del sector oeste para Santa Cruz, con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.