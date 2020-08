Fuego cruzado sobre el dólar: 5 opiniones para conocer qué pasará con el tipo de cambio

https://twitter.com/cbuteler/status/1296434741659471872 El problema de los u$s 200 mensuales que se permiten comprar es que el BCRA quiere establecer el precio del dólar todos los días y para eso vende cuando la demanda supera la oferta — Christian Buteler (@cbuteler) August 20, 2020

En una columna publicada hoy en Ámbito, el analista Salvador Di Stefano opina: "Creemos que la demanda de dólares no se produce por los números que se reflejan en la contabilidad del Estado, o en el balance del Banco Central, la demanda de moneda extranjera está centrada en un fácil negocio en plaza, sumada a la falta de comunicación y explicitación de un plan económico por parte del gobierno".

"Es ridículo debatir acerca de la compra del dólar ahorro, con la actual crisis económica comprar U$S 200 a $ 101 y venderlos a $ 133 en el mercado informal o $ 128 en el mercado formal no se lo perderá nadie, ya que dicha ganancia le servirá a una familia para sortear algún problema cotidiano. Deberíamos repensar si tenemos el diseño cambiario adecuado para el momento que vive el país. No cabe duda que lo ideal sería tener un solo dólar y dejar todo tipo de especulaciones con las variantes ofrecidas en plaza bajo las actuales circunstancias", agrega.

Y concluye: "Sin embargo, dadas las restricciones económicas y políticas, se debería pensar en otro sistema cambiario, es probable un desdoblamiento cambiario, con un dólar comercial y otro financiero, que ambos sean libres para todos los que participamos en el mercado. Estamos hablando de lo posible no del ideal. El dólar de $ 73,50 no luce atrasado, pero si le cargamos las retenciones que tienen la mayoría de los productos está muy atrasado. El dólar de $ 101 es muy utilizado para realizar compras en el exterior o bien adquirir pasajes para cuando la pandemia sea historia. Es indiscutible que los gastos en tarjeta aumentan y que las exportaciones no crecen".

Federico Furiase, director de EcoGo, dijo a Ámbito que la Argentina "está en un círculo vicioso de déficit fiscal, emisión monetaria, presión en la brecha y caída en las reservas, eso mete ruido en las expectativas de inflación, deja al dólar oficial atrasado más allá de que no hay un mal tipo de cambio real al oficial y desincentiva exportaciones al tiempo que incentiva importaciones y cancelación de deuda financiera".

Y sumó: "El tipo de cambio real del dolar CCL es 3,36 (base 1 = diciembre de 2001), es decir que Argentina está más barata en dólares al dólar CCL que en los primeros meses de 2002".

Furiase consideró que para salir de este círculo vicioso y bajar la brecha el Gobierno "debe dar una señal de consolidación fiscal tras un acuerdo exitoso de la deuda con los acreedores privados, negociar con el FMI la extensión de los vencimientos 2021/2023, dar una señal de consistencia monetaria por el lado de las tasas de interés, con Finanzas intentando llevarse una mayor parte del excedente de pesos para financiar el déficit mejorando las tasas".

Para la consultora PPI: "En este escenario incierto, hay cierta presión para tomar alguna cobertura. Los rumores que apuntan a quizás a eliminar la compra de los USD 200 no tendrá tanto impacto en la economía, pero si en el humor o ánimo del mercado. De hecho, crece hoy el apetito por algún tipo de cobertura, ante expectativas de una probable aceleración en la devaluación oficial por el contexto macro. Acá una opción sugerida pueden ser los instrumentos dólar linked, que ajustan por el tipo de cambio oficial. Incluso también hay otros activos en pesos que pueden verse asociados al movimiento del dólar".

Walter Morales, presidente de Wise, consultora en economía, finanzas y estrategia, dio sugerencias sobre "cómo cubrirse ante los vaivenes del dólar".

"Ante la incertidumbre sobre una devaluación, en la cual los valores para los dólares blue, CCL y MEP son tan parecidos que tenemos que ver bien cual es cual, es importante saber cómo anticiparse con el objetivo de resguardar los ahorros, e incluso, obtener una ganancia, partiendo del supuesto que luego de tantos meses con caídas de ventas producto de la cuarentena, tenemos stock de sobra", explicó.

En ese sentido, sostuvo: "A mano tenemos la opción más difundida: apostar al Dollar Linked. Sin embargo, si pretendemos equilibrar los riesgos y apostar a que por extremar los pagos de dólares al exterior, la devaluación queda para más adelante a pesar que las Reservas Netas Líquidas son de apenas u$s5.000 millones, con los pesos podemos volcarnos por la opción de comprar bonos que ajustan por CER y, como recomendamos desde Wise, caucionarlos a 30 días".

"Si no hubiese un escenario de devaluación, estaríamos ganando a la inflación por el ajuste del CER sumado al diferencial de la tasa de inversión del dollar linked, menos el costo de la caución. Si se diese una situación de devaluación, obtendríamos la ganancia ya citada más la depreciación del peso y una inflación (CER) que seguramente se va a disparar", concluyó.