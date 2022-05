Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este jueves 19 de mayo

Santiago Abdala, director de PPI, destacó con respecto al dólar que "si bien se observa una cierta volatilidad intradiaria, no vemos que vaya a haber una corrida. Por otro lado, hay que seguir de cerca al 'crawling peg' del tipo de cambio oficial. La realidad es que mientras no haya una gran noticia -que, efectivamente, no creemos que vaya a haber– en el escenario local, estaremos navegando en estas aguas volátiles por un tiempo más”.

El Banco Central (BCRA) terminó con resultado neutro, pero en el mes acumula compras por más de u$s660 millones.

La oferta genuina volvió a colaborar con la estrategia oficial para atender la demanda de divisas sin provocar pérdidas de reservas para la autoridad monetaria.

"El feriado del miércoles introduce una pausa en la actividad del mercado local, que se normalizara a partir del jueves próximo con la expectativa de verificar si el proceso de acopio de reservas continua o, si por el contrario, entra en un momento de ralentización por el impacto originado en la necesidad de atender pagos por importación de energía, un elemento que se ha transformado en un factor crítico en la ecuación cambiaria actual", destacó el analista Gustavo Quintana.

Cotización del dólar solidario, martes 17 de mayo

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- ascendió 46 centavos a $203,86 en promedio.

Cotización del dólar mayorista, martes 17 de mayo

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, ascendió 21 centavos a $118,07 la corrección diaria más alta, a excepción de un inicio de semana, desde el 13 de abril pasado.

En una rueda con menor volumen negociado, la divisa norteamericana operó con tendencia compradora durante todo el desarrollo de las operaciones.

Durante la semana pasada, el tipo de cambio mayorista avanzó $1,13 , la segunda corrección semanal más alta del año.

Cotización del dólar CCL, martes 17 de mayo

El dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el bono Global GD30- cedió un 0,8% hasta los $211,45. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial -que regula directamente el Banco Central (BCRA)- se ubicó en 79,1%.

Cotización del dólar MEP, martes 17 de mayo

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa -también valuado con el Global 2030- bajó un 0,7% hasta los $209,31. Por ende, el spread con el dólar mayorista cayó hasta el 77,3%.

Cotización del dólar blue, martes 17 de mayo

El dólar blue anotó su segunda suba consecutiva este martes, y alcanzó su mayor nivel en tres semanas, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.

El dólar informal trepó otros $3 y llegó a los $208, equiparando el nivel del MEP, que anotó este martes su segunda caída al hilo. Así, en apenas dos días de esta semana, el dólar paralelo acumuló un avance de $4,50.

En consecuencia, la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial mayorista superó el 76%.

El dólar informal venía de exhibir una suba de $2,50 durante la semana pasada.

El precio máximo del dólar informal en lo que va del año se vio a fines de enero cuando cotizó por encima de los $223, previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el quinto mes del año, el dólar blue sube $7,50 tras finalizar abril en $200,50.

En lo que va del año, el dólar informal no registra variaciones después de terminar el 2021 en $208.

Cotización del dólar cripto, martes 17 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin operaba casi estable a $208,25, según el promedio entre los exchange locales que reporta Coinmonitor.

