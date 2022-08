Massa enfrenta primer test ante el mercado y crece la expectativa por el dólar

Massa brindó varias señales en relación a la política económica. Todas, en el marco de un fuerte apoyo político. No es un dato menor. Algunas de las medidas mas altisonantes e importantes para los inversores tienen que ver con el cumplimiento de la meta del déficit fiscal, el “stop” a la emisión monetaria hasta fin de año, una ampliación del recorte de los subsidios enfocado en el ahorro energético y otros incentivos hacia el sector exportador. Pero claro, por ahora es todo wait and see.