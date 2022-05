Dólar oficial, blue, MEP y CCL: a cuánto arrancan la semana del 23 de mayo

El Banco Central acumuló compras por u$s210 millones durante esta semana, en medio de una mayor oferta genuina que permitió a la autoridad monetaria fortalecer sus reservas.

En esta última rueda, el BCRA compró u$s40 millones, llevando el acumulado del mes a unos u$s770 millones de compras netas en el mercado, el mejor registro desde mayo de 2021. En el año, suma u$s870 millones en el año.

"Los ingresos del complejo agroexportador, combinados con el mantenimiento de las restricciones cambiarias, y sin la presencia significativa de pagos por importación de energía, generaron una semana favorable para la estrategia oficial que parece encaminarse a terminar el mes con mayores compras, aunque todavía sin superar las mejores marcas del mismo mes del año anterior", destacó el analista Gustavo Quintana.

Santiago Abdala, director de PPI, destacó con respecto al dólar que "si bien se observa una cierta volatilidad intradiaria, no vemos que vaya a haber una corrida. Por otro lado, hay que seguir de cerca al 'crawling peg' del tipo de cambio oficial. La realidad es que mientras no haya una gran noticia -que, efectivamente, no creemos que vaya a haber– en el escenario local, estaremos navegando en estas aguas volátiles por un tiempo más”.

Cotización del dólar solidario, lunes 23 de mayo

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- subió 23 centavos a $204,50 en promedio.

Cotización del dólar mayorista, lunes 23 de mayo

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, avanzó 14 centavos a $118,48. De esta manera, en la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $1,05 contra $1,13 de la semana anterior.

La divisa peró con franca tendencia vendedora, producto de una oferta genuina que no tuvo contraparte adecuada del lado de la demanda autorizada. Los precios se movieron con relativa estabilidad, siempre dentro del rango de fluctuación tolerado para hoy por la regulación oficial.

Los máximos se anotaron a poco de iniciada la sesión en $118,50, dieciséis centavos por encima del final previo. Los ingresos desde el exterior se acentuaron desde temprano en el sector donde operan bancos y empresas, atendiendo con fluidez los pedidos de compra autorizados. La cuantía de la oferta ejerció una presión sobre la cotización que respondió con bajas que la llevaron a tocar mínimos en $118,48, un nivel que como en los últimos días, fue defendido por la intervención oficial en el mercado. Las compras del Central detuvieron la caída, fijando un nuevo piso de los precios y absorbieron el excedente de divisas disponibles en la fecha.

Cotización del dólar CCL, lunes 23 de mayo

El dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el bono Global GD30- cae un 0,2% hasta los $210,25. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial -que regula directamente el Banco Central (BCRA)- se ubica en 77,4%.

Cotización del dólar MEP, lunes 23 de mayo

Por su parte, el dólar MEP-también valuado con el Global 2030- sube 0,2% hasta los $210,15. Por ende, el spread con el dólar mayorista es del 76,2%.

Cotización del dólar blue, lunes 23 de mayo

El dólar blue anotó su segunda baja consecutiva este viernes 20 de mayo y terminó en mínimos de la semana, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. Pese a eso, acumuló un avance de 50 centavos desde el anterior cierre semanal.

El dólar informal bajó otros $2, con lo que acumuló una caída de $4 en las últimas dos ruedas. De todos modos, en el balance semanal registró un avance de 50 centavos.

En consecuencia, la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 72,2%.

El precio máximo del dólar informal en lo que va del año se vio a fines de enero cuando cotizó por encima de los $223, previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el quinto mes del año, el dólar blue sube $3,50 tras finalizar abril en $200,50.

En lo que va del año, el dólar informal cede $4 después de terminar el 2021 en $208.

Cotización del dólar cripto, lunes 23 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin baja un 0,65% a $206,91, según el promedio entre los exchange locales que reporta Coinmonitor.

Más noticias sobre el Dólar blue y Dólar

Momento clave para ahorristas: ¿Apostar a la inflación o comenzar a dolarizar?

Inversiones: ¿cómo cubrirse ante el salto de la inflación y la suba de tasas?

Dólar: qué pasará y en qué invertir

Inflación y tasas de interés: ¿cómo planear tus inversiones?