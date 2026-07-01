El presidente de EEUU Donald Trump ganó más de u$s1.000 millones durante su primer año de regreso al gobierno con negocios relacionados con criptomonedas, según su informe financiero obligatorio del 2025. En el documento se detallan diversas fuentes de ingresos, como acuerdos extrajudiciales y regalías por productos con su nombre.
Donald Trump ganó más de u$s1.000 millones con criptomonedas en su primer año de vuelta al cargo
Así lo indicó un informe oficial de más de 900 páginas. En el documento se detallan diversas fuentes de ingresos, como acuerdos extrajudiciales y regalías.
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Se trata de una declaración de 927 páginas, en las que informó haber recibido u$s635 millones en regalías por una criptomoneda basada en un meme suyo, cuyo valor se desplomó desde que la lanzó días antes de asumir el cargo.
También declaró ingresos superiores a los u$s500 millones procedentes de la empresa cripto World Liberty Financial, fundada por sus propios hijos y los hijos de su enviado especial, Steve Witkoff.
Trump ganó más de mil millones en cripto al retomar el mandato
El republicano ganó millones más con bienes raíces y artículos relacionados a su figura, mientras la Casa Blanca negó que se estuviera beneficiando de la presidencia. Los ingresos en su última declaración financiera superan con creces los de 2024, cuando Trump declaró ingresos superiores a los u$s600 millones.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que el presidente había convertido con orgullo a EEUU en "la capital mundial de las criptomonedas": "Todas las acciones del presidente se toman en el mejor interés del pueblo estadounidense".
Esta información revelada muestra que sus ganancias en criptomonedas eclipsan a sus ingresos del negocio inmobiliario, el que lo catapultó a la fama en un principio. Con su club Mar-a-Lago, Trump ganó alrededor de u$s77 millones y u$s122 millones con su club de golf en Doral, Florida. También ganó más de u$s30 millones con cada uno de los clubes de golf de Bedminster, Nueva Jersey, Jupiter, Florida, y Turnberry, Escocia.
Según la declaración financiera, otra parte de las ganancias pasaron por regalías por productos con su nombre, que incluía u$s4,7 millones por relojes, biblias, zapatillas deportivas, fragancias y guitarras.
El presidente declaró ingresos por u$s86,5 millones procedentes de acuerdos extrajudiciales por acciones legales: esto incluye u$s16 millones de una demanda contra ABC, otros u$s16 millones de CBS Broadcasting y CBS Interactive, u$s24,5 millones de Meta, u$s22 millones de YouTube y u$s8 millones de X.
La lista de los más ricos del mundo elaborada por la revista Forbes indicó que la fortuna estimada de Trump asciende a u$s6.000 millones, frente a los 2.300 millones de 2024. Por otro lado, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg sitúa el patrimonio neto del presidente en u$s7.600 millones.
Bitcoin se hunde a u$s59.000, su nivel más bajo desde 2024, y arrastra a todo el mercado cripto
El mercado de criptomonedas no encuentra piso. Bitcoin (BTC) pierde alrededor de un 2,3% en las últimas 24 horas y opera en los u$s59.000, pero lo más significativo es que llegó a tocar brevemento los u$s58.000, su cotización más baja desde 2024.
Los descensos de bitcoin arrastraron al resto de los criptoactivos. Ethereum (ETH) se hunde un 4,6% y cotiza en torno a los u$s1.550, mientras que XRP, tron (TRX), dogecoin (DOGE), stellar (XLM), chainlink (LINK) y cardano (ADA) también registran bajas pronunciadas. La excepción es solana (SOL), que logra escapar al derrumbe generalizado y avanza algo más de un 1%.
La caída extendida en los activos de riesgo, en particular en la renta variable, mantuvo a los operadores en una postura mayoritariamente cautelosa frente a las apuestas especulativas. El rally de la inteligencia artificial también encontró obstáculos durante la semana, aunque eso prácticamente no derivó en flujos de entrada hacia el mercado cripto.
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