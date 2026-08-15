Tras el terremoto, Abelardo De la Espriella le pidió a Donald Trump suspender los aranceles a Colombia

El presidente colombiano mantuvo una conversación con su par de Estados Unidos y planteó un alivio comercial para las empresas afectadas por el sismo. También agradeció el envío de asistencia humanitaria.

Abelardo De la Espriella habló con Donald Trump en medio de la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella , mantuvo este sábado una conversación telefónica con Donald Trump y le solicitó que Estados Unidos suspenda temporalmente los aranceles que alcanzan a productos colombianos, como parte de las medidas para facilitar la recuperación económica después del devastador terremoto que golpeó al país.

Durante el contacto, que según el mandatario colombiano se extendió durante unos diez minutos, De la Espriella también agradeció la asistencia económica y el despliegue de equipos estadounidenses de rescate . Washington anunció en los últimos días nuevos recursos para colaborar con la respuesta a la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4.

El jefe de Estado explicó que el pedido de flexibilización comercial apunta a reducir la presión sobre las empresas colombianas en medio del proceso de reconstrucción . Según señaló, el desastre agravó las dificultades que ya enfrentaba la economía y dejó al país ante un desafío de gran magnitud.

De la Espriella también destacó la respuesta de Trump, quien transmitió sus condolencias por las víctimas y su respaldo a los afectados. En ese marco, el colombiano sostuvo que la relación con Washington será un factor central durante la recuperación y afirmó que la alianza bilateral es un “imperativo para la reconstrucción” .

El terremoto que sacudió el oeste de Colombia el lunes dejó cientos de muertos, miles de heridos y severos daños en viviendas e infraestructura , particularmente en ciudades como Cali y Pereira. Las tareas de búsqueda continuaban este sábado, aunque las autoridades reconocieron que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días.

Estados Unidos envió asistencia y equipos de rescate a Colombia tras el sismo de magnitud 7,4. @ELTIEMPO

Un acercamiento entre Colombia y Estados Unidos

El planteo comercial ocurre en momentos de fuerte acercamiento entre Bogotá y Washington tras la llegada de De la Espriella al poder. Esta semana, ambos gobiernos avanzaron en una cooperación más estrecha en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, mientras Estados Unidos comprometió US$1.000 millones en asistencia para ese área.

En materia comercial, la administración de Trump puso en vigencia a fines de julio nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% para decenas de socios comerciales, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. La medida reemplazó el recargo global temporal que Washington había aplicado anteriormente y contempla excepciones para determinados productos.

Los muertos en Colombia ya son 287 tras el terremoto y aún quedan más de 4.000 personas por localizar

El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes, subió a 287, de acuerdo con últimas informaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, el presidente Abelardo de la Espriella planteó un Plan Marshall para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del movimiento.

“Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, sostuvo el presidente a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional.

El número de muertos por el sismo se elevó a 287, informó la UNGRD, de acuerdo a un conteo de las autoridades. Además, se contabilizaron un total de 3.975 personas heridas, unas 378 desaparecidas, 354 personas que fueron rescatadas y 102.105 personas afectadas.

En total son 15 los departamentos afectados por el terremoto y 437 municipios, según la UNGRD. En tanto, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Une estimó que quedan 4.253 personas desaparecidas y 1.119 ya fueron localizadas.

Por su parte, David Santiago Tamayo Roldán, director de UNGRD, informó que los equipos de rescate continúan trabajando con el apoyo de grupos internacionales especializados.

“Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar a esas personas que están reportadas como desaparecidas”, aseguró.

Además, De la Espriella aseguró en X: "El Estado colombiano no va a abandonar al Chocó a su suerte. Esta emergencia también nos impone una oportunidad histórica y un compromiso innegociable: saldar una deuda de décadas de abandono con esta tierra".