Bitcoin se hunde a u$s59.000, su nivel más bajo desde 2024, y arrastra a todo el mercado cripto + Agregar ámbito en









La criptomoneda más importante del mundo acumula una caída del 3% en las últimas 24 horas y toca mínimos de dos años. Los ETF de bitcoin encadenan siete semanas consecutivas de salidas de capital, con retiros por u$s1.350 millones solo en la última semana.

ETF de Bitcoin sufren salidas millonarias.

El mercado de criptomonedas no encuentra piso. Bitcoin (BTC) pierde alrededor de un 2,3% en las últimas 24 horas y opera en los u$s59.000, pero lo más significativo es que llegó a tocar brevemento los u$s58.000, su cotización más baja desde 2024.

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Los descensos de bitcoin arrastraron al resto de los criptoactivos. Ethereum (ETH) se hunde un 4,6% y cotiza en torno a los u$s1.550, mientras que XRP, tron (TRX), dogecoin (DOGE), stellar (XLM), chainlink (LINK) y cardano (ADA) también registran bajas pronunciadas. La excepción es solana (SOL), que logra escapar al derrumbe generalizado y avanza algo más de un 1%.

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La caída extendida en los activos de riesgo, en particular en la renta variable, mantuvo a los operadores en una postura mayoritariamente cautelosa frente a las apuestas especulativas. El rally de la inteligencia artificial también encontró obstáculos durante la semana, aunque eso prácticamente no derivó en flujos de entrada hacia el mercado cripto.

Los ETF al contado de bitcoin completaron su séptima semana consecutiva de salidas de capital, según datos de SoSoValue, a medida que los inversores continúan alejándose progresivamente de los criptoactivos. Los retiros de la semana alcanzaron los u$s1.350 millones, retomando el ritmo tras una pausa registrada en las dos semanas previas.

El mercado cripto también sigue siendo presionado por las persistentes preocupaciones en torno al nivel de las tasas de interés en Estados Unidos, luego del tono restrictivo que adoptó la Reserva Federal en su última reunión.

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