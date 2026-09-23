El agro proyecta una cosecha récord y exportaciones por u$s41.500 millones a pesar del Súper Niño

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó sus primeras estimaciones para la campaña 2026/27. La producción crecería 0,5% respecto del ciclo anterior, mientras que las exportaciones agroindustriales aumentarían 6,9%.

Las proyecciones fueron presentadas este martes durante el lanzamiento de la nueva campaña gruesa.

La campaña agrícola 2026/27 podría alcanzar un nuevo récord de producción y generar un mayor ingreso de divisas para la Argentina. Según las primeras estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de los seis principales cultivos llegaría a 157,9 millones de toneladas, mientras que las exportaciones agroindustriales alcanzarían los u$s41.497 millones, un incremento del 6,9% respecto del ciclo anterior.

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Las proyecciones fueron presentadas este martes durante el lanzamiento de la nueva campaña gruesa. La entidad estima que la superficie sembrada de los seis principales cultivos alcanzará las 37,02 millones de hectáreas, un 0,2% más que en la campaña previa, mientras que la producción crecería un 0,5%.

De concretarse estas estimaciones, la cosecha superaría ligeramente los 157,1 millones de toneladas registrados en el ciclo anterior. S in embargo, desde la Bolsa de Cereales advirtieron que el resultado dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y de las decisiones productivas durante los próximos meses.

"Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles. Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses", señaló Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales.

Aunque la producción se mantendría en niveles similares a los de la campaña anterior, el aporte económico del sector crecería a un ritmo superior. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el Producto Bruto Agroindustrial alcanzaría los u$s54.297 millones, lo que representa un incremento interanual del 5,9%.

En paralelo, las exportaciones agroindustriales llegarían a u$s41.497 millones, con una suba del 6,9%. Según las proyecciones presentadas, aproximadamente un tercio de ese crecimiento respondería a un mayor volumen exportado, mientras que los dos tercios restantes estarían explicados por una mejora de los precios.

Por su parte, la recaudación fiscal asociada a la actividad agroindustrial alcanzaría los u$s15.037 millones, un aumento del 3,9% frente a la campaña anterior.

"La producción se sostiene, pero su aporte económico crece. Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina", explicó Costa.

Las perspectivas económicas se producen en un contexto internacional atravesado por el conflicto en Medio Oriente, que genera movimientos en los precios de los granos y también encarece insumos y servicios vinculados con la producción, como fertilizantes, logística, fletes y seguros.

Soja, maíz y girasol: qué producción se espera para cada cultivo

Las primeras estimaciones muestran un escenario de crecimiento para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, mientras que el trigo y la cebada registrarían retrocesos respecto de la campaña anterior.

Producción proyectada para la campaña 2026/27

En millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires:

La soja ocuparía una superficie de 17 millones de hectáreas y alcanzaría una producción de 53,6 millones de toneladas, un 7% más que en la campaña anterior.

En el caso del maíz, se proyecta una cosecha de 66 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 3,1%. La superficie sembrada se mantendría en 8,4 millones de hectáreas, en parte por la incidencia de la chicharrita en el norte del país.

El girasol también presenta perspectivas de crecimiento, con una superficie estimada de 3,1 millones de hectáreas y una producción de 7 millones de toneladas. Por su parte, el sorgo alcanzaría los 2,85 millones de toneladas, un 1,8% más que en el ciclo anterior.

En contraste, el trigo registraría una caída del 15,8%, hasta los 23,4 millones de toneladas, aunque ese volumen representaría la segunda mayor cosecha de su historia. La cebada, en tanto, alcanzaría los 5 millones de toneladas, con una baja interanual del 7,4%.

Las primeras estimaciones muestran un escenario de crecimiento para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo

Retenciones, financiamiento e infraestructura: los desafíos del sector

Durante la presentación, la reducción de los derechos de exportación ocupó un lugar central en las intervenciones de los representantes del sector.

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra, destacó la disminución de las retenciones y planteó la necesidad de continuar avanzando en esa dirección.

"Valoramos cada paso que se dé en la reducción de los derechos de exportación. Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental, no solamente porque mejora el resultado del productor, sino porque genera mejores incentivos para producir, invertir, incorporar tecnología y exportar", sostuvo.

En la misma línea, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, destacó que la campaña comienza con una carga de derechos de exportación inferior a la de años anteriores y consideró que esa reducción constituye un incentivo para la actividad.

Sin embargo, desde la Bolsa de Cereales señalaron que la competitividad de la agroindustria no depende exclusivamente de la política tributaria. Marra identificó entre las principales prioridades la infraestructura y la logística, el acceso al financiamiento y a nuevos mercados, la simplificación regulatoria, la innovación y la previsibilidad para las inversiones.

En ese marco, la entidad destacó las iniciativas que desarrolla junto con actores públicos y privados en materia de semillas, buenas prácticas agropecuarias, digitalización de instrumentos comerciales, biocombustibles, trazabilidad y apertura de mercados.