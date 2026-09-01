El agro liquidó u$s2.750 millones en agosto y acumula una baja del 12% en 2026

Las agroexportadoras liquidaron 6% menos que en julio, aunque el ingreso de divisas creció 33% frente a agosto de 2025. En los primeros ocho meses del año, el sector acumuló u$s19.047 millones.

Las perspectivas para la campaña 2025/26 muestran una fuerte recuperación de la producción.

El sector agroexportador liquidó u$s2.750 millones durante agosto , un monto 6% inferior al registrado en julio, aunque 33% superior al de igual mes de 2025 , según informó este martes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) junto con el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

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Con este resultado, el ingreso acumulado de divisas durante los primeros ocho meses de 2026 alcanzó los u$s19.047 millones , lo que representa una caída del 12% frente al mismo período del año pasado.

El dato se conoce en momentos en que las perspectivas productivas para el agro mejoraron considerablemente. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el sector podría generar u$s34.530 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) durante todo 2026 , prácticamente el mismo nivel registrado el año pasado.

De concretarse esa proyección, después de los u$s19.047 millones acumulados hasta agosto quedaría por ingresar alrededor de u$s15.500 millones durante los últimos cuatro meses del año . Sin embargo, se trata de cifras provenientes de mediciones diferentes —CIARA-CEC contabiliza la liquidación de sus empresas asociadas y la BCR proyecta el ingreso del sector Cereales y Oleaginosas al MLC—, por lo que la comparación sirve como referencia y no como una resta estrictamente equivalente.

CIARA-CEC explicó que agosto estuvo caracterizado por un incremento de los embarques de maíz , producto de una buena cosecha y de una intensificación de las ventas de los productores a la exportación.

Las entidades, que representan alrededor del 48% de las exportaciones argentinas, señalaron además que 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, favorecida por la ausencia de esquemas temporales que alteren las decisiones de comercialización.

La dinámica del último mes permitió una fuerte recuperación frente a agosto del año pasado, aunque todavía no alcanzó para revertir la caída que muestra el acumulado anual.

Parte de esa diferencia responde a la particular dinámica que tuvieron las liquidaciones durante 2025. Según explicó la BCR, la eliminación temporaria de los derechos de exportación en septiembre del año pasado adelantó ventas externas y, en consecuencia, también el ingreso de divisas, generando un efecto intertemporal sobre los meses posteriores.

Las entidades, que representan alrededor del 48% de las exportaciones argentinas Depositphotos

Una cosecha de 160 millones de toneladas

Más allá de la evolución mensual de las liquidaciones, las perspectivas para la campaña 2025/26 muestran una fuerte recuperación de la producción.

La BCR proyecta una cosecha total de granos de 160 millones de toneladas, luego de varios ciclos atravesados por restricciones climáticas y oscilaciones productivas.

El trigo habría alcanzado un récord de 29,5 millones de toneladas, mientras que la cebada llegaría a un máximo de 5,6 millones. Para la cosecha gruesa, el maíz también marcaría un récord, con 62 millones de toneladas, y el girasol alcanzaría 6,6 millones, su mayor producción en lo que va del siglo.

La soja, en cambio, quedaría en 48 millones de toneladas. El menor volumen respecto de otros ciclos respondería principalmente a una reducción del área sembrada, ya que los rindes proyectados superarían a los de la campaña anterior.

Exportaciones récord, pero los dólares se mantendrían estables

El fuerte crecimiento de la producción también tendría su correlato en las exportaciones. La BCR estima que los despachos de granos y derivados podrían alcanzar los 113 millones de toneladas, un máximo histórico y casi 10 millones de toneladas por encima del récord anterior de la campaña 2018/19.

Sin embargo, ese récord en cantidades no necesariamente implicará un salto equivalente en el ingreso de dólares. Con los precios internacionales actuales, la entidad proyecta que el sector Cereales y Oleaginosas aportará u$s34.530 millones al MLC durante 2026, prácticamente en línea con los USD 34.600 millones ingresados durante 2025.