El optimismo de los productores agropecuarios en Argentina duplica al de EEUU: cuáles son las tres razones + Agregar ámbito en









Así lo reportó un estudio realizado en conjunto entre la Purdue University y la Universidad Austral. También hay divergencias sobre las expectativas a futuro de valuación de la tierra.

Más de la mitad de los productores argentinos es optimista hacia adelante.

Los productores agropecuarios argentinos son mucho más optimistas que sus pares en EEUU. También hay diferencias, a favor del país sudamericano, en materia de las expectativas a futuro de la valuación de la tierra, mientras que los altos costos siguen preocupando en ambas naciones.

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Una encuesta realizada por investigadores de Purdue University y la Universidad Austral a 400 productores de cada país reportó que, en la potencia norteamericana, el 57% de los participantes espera malos tiempos y solo el 28% anticipa buenos tiempos. Mientras que, en Argentina, el 53% es optimista y apenas el 4% es pesimista.

De acuerdo al estudio, en Estados Unidos influyen los márgenes estrechos y elevados costos de producción. Asimismo, para Argentina son relevantes tres factores: la reducción de las retenciones, una mayor apertura de los mercados y un mejor acceso al crédito en dólares. Vale remarcar que las preguntas fueron llevadas a cabo en mayo y junio, cuando el precio de los commodities era menor al de ahora.

Fuente: Universidad Austral. La comparación entre dos potencias del agro: un diagnóstico compartido, pero con distintas perspectivas a futuro Las diferencias reaparecen en el mercado de tierras agrícolas, ya que, en Estados Unidos la mayor parte de los productores proyecta una estabilidad en el valor, mientras que en Argentina hay una expectativa alcista. El informe de la Universidad Austral plasmó que hay una percepción de que en el país sudamericano la tierra está "subvaluada" y que "si las condiciones institucionales continúan mejorando, una apreciación de la tierra podría interpretarse como una recuperación de valor más que como el comienzo de un ciclo especulativo".

También difieren los factores que los productores consideran determinantes para el valor de la tierra. En el territorio presidido por Donald Trump aparecen primero las inversiones alternativas y las tasas de interés, mientras que donde gobierna Javier Milei tienen mayor peso los ingresos de la actividad agropecuaria y la política agrícola.

Pese a estas diferencias, en ambos países los productores coincidieron en que los altos costos de los insumos son el principal obstáculo para mejorar la situación financiera de las explotaciones. El riesgo climático es otro componente que apareció entre las respuestas. Una diferencia relevante es la incertidumbre sobre las políticas públicas, que aparece entre los principales factores que limitan la mejora financiera en Argentina, pero no entre las principales preocupaciones de los productores estadounidenses. Los cambios en los derechos de exportación, las reglas cambiarias y las intervenciones en los mercados pueden afectar no solo la rentabilidad actual, sino también las decisiones de inversión de largo plazo. El estudio advirtió que este riesgo institucional puede amplificar los riesgos de precios, financieros y climáticos. "La comparación muestra que productores argentinos y estadounidenses comparten varios de los principales problemas de la actividad, pero ven de manera muy diferente los próximos años. Los resultados sugieren que las expectativas dependen no solo de las condiciones de los mercados agropecuarios, sino también de los incentivos de política, las condiciones financieras y la estabilidad institucional de cada país", concluyó el trabajo citado.