23 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer: a 79 años de la promulgación de la ley de voto femenino + Agregar ámbito en









Un día como hoy de 1947 se promulgó la "Ley Evita", que reconoció el derecho de las mujeres mayores de 18 años a votar y ser elegidas en Argentina.

La promulgación de la Ley N° 13.010 en 1947 reconoció la igualdad de derechos políticos para las mujeres en la Argentina. Argentina.gob.ar

El 23 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en homenaje a la fecha de 1947 en la que se promulgó la Ley N° 13.010 de Voto Femenino. La normativa estableció en su primer artículo que las mujeres argentinas tendrían los mismos derechos políticos y las mismas obligaciones que las leyes les acordaban a los varones, marcando un hito definitivo en la construcción democrática del país.

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Hasta esa fecha, y a partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 que estableció el voto secreto y obligatorio, los únicos habilitados para asistir votar eran los varones mayores de 18 años nacidos en el país o naturalizados. La conquista de la ley en 1947 fue el resultado de largas décadas de organización, protesta y resistencia impulsadas por distintas agrupaciones sufragistas y referentes políticas del siglo XX.

Magnific Ley N° 13.010 del Voto Femenino Impulsada por Eva Duarte de Perón tras el triunfo electoral de Juan Domingo Perón en 1946 y presentada en el marco del Primer Plan Quinquenal ante el Congreso, la normativa reconoció el derecho al sufragio universal, secreto y obligatorio para todas las mujeres mayores de 18 años. Esta conquista implicó una intensa campaña de concientización y movilización popular a través de la radio, la prensa, los centros cívicos y las delegaciones de mujeres en todo el país.

Aunque la ley se sancionó en 1947, su ejercicio efectivo se concretó el 11 de noviembre de 1951 durante las elecciones presidenciales. Para lograr la construcción del padrón electoral femenino, las censistas organizadas en el Partido Peronista Femenino llevaron a cabo un relevamiento nacional de más de cuatro años bajo la consigna "Cuántas somos y en dónde estamos".

Esta bisagra histórica recuperó el camino iniciado a principios del siglo XX por pioneras sufragistas como Alicia Moreau de Justo y Julieta Lanteri. Lanteri se convirtió en la primera mujer en votar en América Latina el 26 de noviembre de 1911 tras obtener un fallo judicial favorable. Asimismo, la ley concretó la disputa parlamentaria que había acumulado múltiples proyectos fallidos presentados en 1919, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1939 y 1942.

23 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer La conmemoración oficial de esta fecha pone en valor el reconocimiento cívico e institucional de las mujeres en la vida pública del país. La promulgación de la Ley N° 13.010 implicó la transformación profunda de las estructuras políticas de la época, equiparando las oportunidades en la toma de decisiones colectivas y abriendo el paso a la representación en los cargos electivos. A 79 años de aquel hito, la jornada rinde homenaje a la lucha de las organizaciones que impulsaron la agenda cívica femenina y funciona como una ratificación del avance hacia la ciudadanía plena, promoviendo la participación democrática y la equidad de derechos en las instituciones.

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