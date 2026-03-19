"El alfiler está cerca": Robert Kiyosaki predice que Bitcoin llegará a u$s750.000 gracias a un colapso del sistema financiero

El autor de "Padre Rico, Padre Pobre" anticipó un colapso económico a nivel mundial que podría disparar a las principales criptodivisas.

Mientras Bitcoin (BTC) lucha por sostenerse en el nivel psicológico de u$s70.000 y acumula una caída de casi 40% en los últimos seis meses , Robert Kiyosaki, autor del best-seller "Padre Rico, Padre Pobre" , apostó que la principal criptomoneda va a aumentar su valor hasta la escandalosa cifra de u$s750.000 .

Con su característico estilo provocador, el empresario aseguró que el sistema financiero experimentará el mayor estallido de su historia . “No sé qué alfiler, qué evento hará estallar las burbujas más grandes de la historia. Sea cual sea el evento, el alfiler está cerca. No es si ocurrirá. Es cuándo” , advirtió Kiyosaki.

Acompañado de la previsión sobre Bitcoin, el inversor estimó que Ethereum llegaría a los u$s95,000 y la plata se situaría en u$s200 la onza . Asimismo, explicó que un colapso de tal magnitud provocaría una migración del capital del dinero fiduciario hacia activos duros.

A pesar de su advertencia, recomienda no entrar en pánico. De hecho, sugiere mantener liquidez para poder adquirir activos depreciados cuando el mercado toque fondo. A aquellos sin un plan claro les aconsejó no hacer nada, ya que no ve a Bitcoin como una apuesta especulativa, sino como una cobertura de crisis necesaria cuando el sistema tradicional se quiebra.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) , una posible corrección en las inversiones de inteligencia artificial (IA) podría actuar como el detonante de una crisis financiera global en 2026. En ese sentido, si las empresas no cumplen con las expectativas de ganancias, un ajuste severo podría compararse al "alfiler" que predice Kiyosaki.

Mientras tanto, el apoyo institucional a la principal criptomoneda funciona como soporte tangible al sistema de activos digitales, lo que implica una consolidación de las monedas como activos de reserva legítimos gracias al interés profesional.

Si se habla de un ciclo estándar, u$s750.000 suena descabellado. Pero Kiyosaki augura un colapso sistémico similar a la hiperinflación o a lo ocurrido con el oro tras la crisis de 2008.

De todas formas, la credibilidad del empresario no tiene mucho apoyo en la comunidad cripto. Luego de afirmar que dejó de comprar Bitcoin a u$s6.000, confirmó recientemente haber adquirido más unidades a un precio de u$s67.000. Esta contradicción genera dudas tanto sobre sus predicciones como sobre su posición ante los activos de riesgo digitales.