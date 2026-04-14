El balance de Goldman Sachs superó expectativas, pero el mercado duda de la sostenibilidad de su crecimiento

Goldman Sachs reportó ingresos por u$s17.200 millones y ganancias netas cercanas a u$s5.600 millones, lo que representa un crecimiento de 19% y 14%.

Goldman Sachs, el principal banco de inversión de Wall Street, presentó resultados del primer trimestre de 2026

Goldman Sachs , el principal banco de inversión de Wall Street , presentó resultados del primer trimestre de 2026 que superaron las expectativas del mercado, impulsados principalmente por un fuerte desempeño en banca de inversión y trading de acciones. Sin embargo, sus acciones cayeron en la Bolsa de Nueva York en la misma jornada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Concretamente, la firma reportó ingresos por aproximadamente u$s17.200 millones y ganancias netas cercanas a u$s5.600 millones , con un beneficio por acción de u$s17,55, lo que representa un crecimiento de 19% y 14%, respectivamente.

El principal motor de este desempeño fue el resurgimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) , junto con un sólido repunte en los mercados de capitales.

Las comisiones por banca de inversión crecieron alrededor de un 48% , mientras que el negocio de trading de acciones alcanzó niveles récord, beneficiado por la volatilidad del mercado y una mayor actividad de los clientes institucionales.

Sin embargo, no todos los segmentos mostraron la misma fortaleza . El área de renta fija, monedas y commodities (FICC) registró una caída cercana al 10%, afectada por un menor rendimiento en productos vinculados a tasas de interés, hipotecas y crédito.

La debilidad generó preocupación entre los inversores, ya que se trata de una unidad clave dentro del banco.

A pesar de los sólidos resultados generales, la reacción del mercado fue negativa: las acciones de Goldman Sachs cayeron un 2% tras la publicación del balance.

goldman sachs 1200.jpg Goldman Sachs, el principal banco de inversión de Wall Street, presentó resultados del primer trimestre de 2026

Esto se explica porque, aunque los resultados superaron las estimaciones, lo hicieron por un margen reducido en comparación con trimestres anteriores, y además surgieron dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento.

Un contexto desafiante

Otro factor que pesó sobre el ánimo de los inversores fue el aumento en las provisiones por pérdidas crediticias, que alcanzaron su nivel más alto desde 2020, lo que refleja una mayor cautela frente a posibles riesgos en el entorno macroeconómico, especialmente en un contexto de elevada incertidumbre global.

En este sentido, el contexto internacional juega un papel clave. Las tensiones geopolíticas, particularmente en Medio Oriente, y la volatilidad en los mercados energéticos generan incertidumbre sobre la evolución de la economía global y podrían afectar la actividad corporativa, incluyendo fusiones, adquisiciones y salidas a bolsa.

De cara al futuro, el CEO David Solomon se mostró optimista respecto al pipeline de operaciones, destacando que la demanda por acuerdos estratégicos sigue siendo sólida.

No obstante, también advirtió que la incertidumbre geopolítica y financiera podría limitar el dinamismo del negocio si persiste en los próximos meses.

Afortunadamente, la tendencia se revirtió durante la rueda de este martes y ahora las acciones se ubican 1,8% por encima del último cierre.