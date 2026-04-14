Guerra de Medio Oriente EN VIVO: cae el tránsito de buques por el bloqueo en puertos iraníes y alertan por el impacto en el petróleo

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Bitcoin modera sus ganancias en u$s74.000 gracias al impulso diplomático entre EEUU e Irán

bitcoin Pixabay

El mercado de criptomonedas opera con firmes subas este lunes, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) salta más de 5% y operar arriba de los u$s74.500, según Binance.

La criptomoneda reina gana 5,1% y cotiza a u$s74.408. En tanto, Ethereum (ETH) trepa 8,8% hasta los u$s2.376, y entre las altcoins resaltan los avances de XRP (+3,5%), y Solana (+5,3%).

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