Guerra de Medio Oriente EN VIVO: cae el tránsito de buques por el bloqueo en puertos iraníes y alertan por el impacto en el petróleo

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no logró reducir la tensión en Medio Oriente y rápidamente evidenció sus límites. Ambas partes cuestionaron el alcance de la tregua, mientras Teherán exigió incluir a Líbano en el acuerdo por los ataques israelíes en Beirut. Donald Trump, que inicialmente consideró ese frente como “una escaramuza separada”, ahora busca un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz.
Efecto guerra: fuerte salida de capitales de los emergentes en marzo
Por Jorge Herrera
En la lista de efectos globales provocados, hasta ahora, por el conflicto bélico en Medio Oriente, sin duda, uno de los más notorios, en términos financieros, es la diáspora de los inversores extranjeros de los mercados emergentes, no vista desde el inicio de la pandemia del covid-19. Según datos del Institute of International Finance (IIF), los flujos de cartera de los mercados emergentes cayeron drásticamente hasta volverse negativos en u$s70.300 millones en marzo. Se trata del peor dato mensual desde marzo de 2020, lo que además marca una manifiesta ruptura con la tendencia tras la importante conmoción geopolítica de la guerra de Irán. El dato cobra relevancia también porque es el primer mes completo con registros después del inicio del conflicto.
Dejá tu comentario