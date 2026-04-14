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14 de abril 2026 - 08:53

Guerra de Medio Oriente EN VIVO: cae el tránsito de buques por el bloqueo en puertos iraníes y alertan por el impacto en el petróleo

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán evidencia fragilidad tras nuevas tensiones.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán evidencia fragilidad tras nuevas tensiones.

Por Getty Images

La tregua entre Estados Unidos e Irán muestra señales de ruptura mientras crecen las amenazas, se endurece el bloqueo en el estrecho de Ormuz y persiste la incertidumbre en la región.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no logró reducir la tensión en Medio Oriente y rápidamente evidenció sus límites. Ambas partes cuestionaron el alcance de la tregua, mientras Teherán exigió incluir a Líbano en el acuerdo por los ataques israelíes en Beirut. Donald Trump, que inicialmente consideró ese frente como “una escaramuza separada”, ahora busca un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo total sobre los puertos iraníes en esa vía estratégica tras el fracaso de las aciones. Trump aseguró haber destruido 158 buques iraníes y afirmó que “la Armada iraní yace en el fondo del mar”, al tiempo que advirtió que cualquier embarcación que desafíe la medida será eliminada. Desde Irán respondieron con amenazas de represalias contra buques militares en la zona.

En este contexto, Washington impulsa dos frentes diplomáticos: intenta retomar el diálogo con Irán y, al mismo tiempo, media entre Israel y Líbano con foco en el desarme de Hezbolá. Sin embargo, las diferencias entre las partes, la continuidad de los combates y el rechazo del grupo armado reducen las posibilidades de avances en el corto plazo.

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Efecto guerra: fuerte salida de capitales de los emergentes en marzo

Por Jorge Herrera

economía mundial en baja

En la lista de efectos globales provocados, hasta ahora, por el conflicto bélico en Medio Oriente, sin duda, uno de los más notorios, en términos financieros, es la diáspora de los inversores extranjeros de los mercados emergentes, no vista desde el inicio de la pandemia del covid-19. Según datos del Institute of International Finance (IIF), los flujos de cartera de los mercados emergentes cayeron drásticamente hasta volverse negativos en u$s70.300 millones en marzo. Se trata del peor dato mensual desde marzo de 2020, lo que además marca una manifiesta ruptura con la tendencia tras la importante conmoción geopolítica de la guerra de Irán. El dato cobra relevancia también porque es el primer mes completo con registros después del inicio del conflicto.

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Bitcoin modera sus ganancias en u$s74.000 gracias al impulso diplomático entre EEUU e Irán

bitcoin

El mercado de criptomonedas opera con firmes subas este lunes, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) salta más de 5% y operar arriba de los u$s74.500, según Binance.

La criptomoneda reina gana 5,1% y cotiza a u$s74.408. En tanto, Ethereum (ETH) trepa 8,8% hasta los u$s2.376, y entre las altcoins resaltan los avances de XRP (+3,5%), y Solana (+5,3%).

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Israel y Líbano retoman contactos diplomáticos en Washington, con foco en el desarme del Hezbolá

israel en el libano

Representantes de Israel y Líbano se reúnen este martes en Washington para iniciar conversaciones mediadas por Estados Unidos con el objetivo de abordar el fin del conflicto y el desarme de Hezbolá, en un escenario marcado por tensiones persistentes, posiciones enfrentadas y escasas expectativas de lograr avances inmediatos.

El encuentro, promovido por el secretario de Estado Marco Rubio, reúne a los embajadores de ambos países en Washington junto con el representante estadounidense en Beirut. Desde el Departamento de Estado señalaron que “esta conversación abordará el diálogo en curso sobre cómo garantizar la seguridad a largo plazo de la frontera norte de Israel y apoyar la determinación del gobierno del Líbano de recuperar la plena soberanía sobre su territorio”.

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Se reactivan los intentos de diálogo entre EEUU e Irán, mientras continúa el bloqueo en el estrecho de Ormuz

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI

Estados Unidos activó un bloqueo contra puertos iraníes y elevó la tensión con Irán, que respondió con amenazas de ataque en la región, mientras Pakistán impulsa nuevas aciones para evitar una escalada mayor. El conflicto, que ya lleva siete semanas, mantiene en vilo a la economía global y a la estabilidad regional.

Aunque el alto el fuego anunciado la semana pasada parecía sostenerse, la disputa por el estrecho de Ormuz volvió a encender alertas. En paralelo, continúan los contactos diplomáticos para retomar negociaciones formales, luego de que no se alcanzara un acuerdo durante el último fin de semana.

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