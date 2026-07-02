El BCE rechazó los pedidos del sector bancario para reducir los requisitos de capital + Agregar ámbito en









La decisión se produce en contraste con la flexibilización regulatoria bancaria implementada en EEUU, ante la cual las entidades europeas buscaban equiparar condiciones. Desde el BCE subrayan que no hay evidencia de que se vea afectada la competitividad bancaria.

El Banco Central Europeo (BCE) rechazó las peticiones del sector bancario para disminuir los requisitos de capital, argumentando que los niveles actuales son necesarios por seguridad y no limitan la concesión de créditos.

El Banco Central Europeo rechazó este jueves las peticiones del sector bancario de disminuir los requisitos ‌de capital de los bancos, argumentando que los requisitos actuales ‌son necesarios por motivos de seguridad y no limitan la concesión de créditos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Gobierno estadounidense lleva un año flexibilizando la regulación bancaria, y las entidades crediticias europeas han estado instando al BCE, que supervisa a más de 100 de los bancos más importantes de la zona del ‌euro, a seguir su ejemplo para mantener la igualdad de condiciones.

La respuesta oficial Claudia Buch, responsable de supervisión del BCE, afirmó que "las preocupaciones de que unos requisitos de capital adecuados puedan socavar la competitividad de los bancos o la concesión de créditos no se ven respaldadas por los datos".

Además, Buch señaló que el aumento de los requisitos de ‌capital desde la crisis financiera no ha mermado la capacidad de los bancos para conceder préstamos y que unas sólidas posiciones de capital son esenciales para su funcionamiento.

"No hay indicios de que la oferta de crédito se vea limitada por los requisitos de capital de ‌los bancos", dijo Buch en una comparecencia ante una comisión del Parlamento Europeo en Bruselas.

En ese marco, el vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Frank Elderson, comunicó hace pocos días que los requisitos establecidos por el BCE para los bancos europeos más grandes y con mayor actividad internacional no son más estrictos que para sus competidores de otros países, ni tampoco que estos hayan limitado los préstamos en el Viejo Continente. De hecho, Buch añadió que las entidades crediticias disponen de tanto margen de capital que ‌han podido mantener una ratio de reparto de dividendos en torno al 50%. y agregó que no se deberían reducir los niveles de capital, aunque sí que se podría simplificar la forma de calcular los ‌requisitos y reducir el número de reservas de seguridad.