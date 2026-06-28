Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: día, horario, dónde se juega, estadio y TV

La Selección argentina abre su camino en los 16avos de final frente a la gran revelación del torneo. El partido definirá un lugar entre los 16 mejores del Mundial.

La Selección argentina dejará Kansas y se instalará en Miami para afrontar el primer cruce eliminatorio del Mundial 2026.

La Selección argentina afrontará este viernes 3 de julio su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026, cuando se mida ante Cabo Verde por los 16avos de final. El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami , donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en la defensa del título.

Después de completar una fase de grupos perfecta , con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, la Albiceleste llega como una de las candidatas al título. Enfrente estará una selección que se convirtió en la gran sorpresa del campeonato y que intentará seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará el viernes 3 de julio , desde las 19:00 (hora argentina) , en el Hard Rock Stadium de Miami , uno de los escenarios elegidos para albergar la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. El ganador avanzará a los octavos de final , donde enfrentará al vencedor de la llave entre Australia y Egipto .

El Hard Rock Stadium será el escenario del duelo entre Argentina y Cabo Verde por un lugar en los octavos de final.

Cómo llega Argentina

La Selección dirigida por Lionel Scaloni terminó primera en el Grupo J con puntaje ideal y dejó una imagen sólida durante la fase inicial del torneo. El cuerpo técnico administró cargas, rotó futbolistas y consiguió el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria sin sobresaltos.

Además, Lionel Messi atraviesa un gran presente. El capitán cerró la primera ronda como máximo goleador del Mundial 2026, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen. Junto a él, jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Emiliano "Dibu" Martínez conforman la base del equipo campeón del mundo.

Cabo Verde, la revelación del Mundial

El rival argentino protagonizó una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo. Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes, disputa su primer Mundial y consiguió clasificarse a los 16avos de final tras terminar segundo en el Grupo H, solo por detrás de España.

La selección africana avanzó luego de empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le alcanzaron para meterse en la fase eliminatoria y dejar en el camino al conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. Su orden defensivo, la intensidad física y la velocidad para salir de contraataque fueron algunas de las claves de su campaña.

cabo verde El partido ante Cabo Verde marcará el comienzo del camino de Argentina en los mano a mano del Mundial 2026. AP

El antecedente entre ambas selecciones

El encuentro marcará el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Cabo Verde. Para la Albiceleste será el inicio de una nueva etapa en el torneo, en la que cualquier derrota significará la eliminación.

Con el cuadro ya definido, el campeón del mundo buscará imponer su jerarquía frente a un rival que ya demostró que puede competir contra selecciones de primer nivel y que intentará prolongar el sueño más importante de su historia.