Balance de inversiones: cómo cerró la primera mitad del año para bonos y acciones

Los activos argentinos atravesaron un comportamiento dispar, en medio de noticias sobre la deuda, la tensión en Medio Oriente y un recalentamiento del dólar.

Junio dejó un mapa de evolución de las inversiones más selectivo que mayo . Mientras la deuda soberana volvió a destacarse, impulsada por el upgrade crediticio y la compresión del riesgo país, la renta variable local corrigió tras el revés de la fallida recalificación de MSCI y con un tipo de cambio que abandonó la calma de los meses previos.

El principal catalizador llegó cuando S&P Global elevó la nota soberana argentina de CCC+ a B- , decisión que se sumó a la mejora previa de Fitch y reforzó la expectativa de normalización del crédito. Así, el riesgo país cerró junio cerca de los 430 puntos básicos , lo que significó una baja mensual cercana al 13% y de casi 25% en el año, hasta tocar su menor nivel desde abril de 2018.

Desde Puente Research señalaron que junio “estuvo marcado por hitos relevantes” y remarcaron que el segundo upgrade “consolida el proceso de normalización del crédito”, con spreads soberanos de apenas 98 puntos básicos sobre emergentes , frente a los 255 puntos básicos de comienzos de año.

Además, sostuvieron que la decisión de las calificadoras de riesgo implica “un cambio cualitativo”, porque destraba restricciones para fondos que exigen una nota B- de al menos dos agencias , aunque la continuidad dependerá de la acumulación de reservas y de la consistencia del programa económico.

En paralelo, el dólar oficial avanzó cerca de 5% en el mes y perforó los $1.500, mientras que el MEP cerró en torno a $1.510, con una suba de 5,3%, y el CCL se ubicó por encima de $1.550, 4,4% por encima del cierre de mayo. La presión respondió a la fortaleza global del dólar , a una menor oferta de divisas de mineras y petroleras , y al deterioro de los términos de intercambio , con caídas en el Brent y la soja. En ese contexto, el BCRA moderó sus compras e intervino con futuros y bonos dólar linked.

Según Puente, la devaluación superó por primera vez en el año a la inflación del período y dejó atrás la banda informal de $1.350 a $1.450 vigente desde enero. Sin embargo, aclaró que el movimiento “no responde a una alteración en el esquema de política económica o en el régimen cambiario”, sino principalmente a “vientos de frente en el plano internacional”.

Con una mirada semestral, Jerónimo Bardin, Head Sales Trader en Balanz, sostuvo que “la estabilidad cambiaria fue la gran protagonista y quienes apostaron por activos en pesos resultaron los principales ganadores del período”. En esa línea, precisó que el tipo de cambio avanzó apenas 1,4% entre enero y junio, muy por debajo de una inflación acumulada que llegó al 14,7% hasta mayo y que podría acercarse al 17% al incorporar la estimación de junio del REM.

Renta fija: Bonos soberanos y CER lideraron las ganancias de junio

En ese escenario, la renta fija fue la gran ganadora de junio. Natalia Martin, analista de research de PPI, destacó que “los bonos soberanos en dólares estuvieron entre las inversiones de mejor desempeño”, con avances de entre 1,1% y 4,4% en los Globales y subas de entre 1% y 5,2% en los Bonares. Según explicó, las mayores ganancias se concentraron en el tramo largo de la curva y estuvieron lideradas por el GD41.

Las nuevas calificaciones de la deuda argentina estuvieron acompañadas por una compresión del riesgo país, el financiamiento con garantías del Banco Mundial y el BID, y los primeros signos de reactivación en un contexto de menor inflación. En mayo el IPC marcó una suba de 2,1%, el registro más bajo en ocho meses, mientras que la inflación acumulada llegó al 14,7% y la interanual se ubicó en 33,2%.

En contraste, Martin señaló que las estrategias de carry trade en pesos tuvieron un desempeño más modesto, afectadas por la depreciación del peso y por un CCL que avanzó 5,3% en el mes.

De todos modos, Bardin remarcó que en la primera parte de año “los bonos ajustados por CER lideraron el ranking de rendimientos”, con ganancias cercanas al 25% en pesos, aunque hacia el cierre comenzaron a perder protagonismo frente a la tasa fija tras el dato de inflación de mayo. En cambio, la curva TAMAR y los dólar linked quedaron rezagados por la escasa demanda de cobertura cambiaria.

En moneda dura, el recorrido fue de menor a mayor. Los soberanos rindieron cerca de 4% en el primer trimestre, afectados por la incertidumbre en Medio Oriente, y luego aceleraron el rally hasta ganancias cercanas al 7% tras las mejoras de S&P y Fitch.

A su vez, las Obligaciones Negociables (ON) y los Bopreales acompañaron con rendimientos más moderados y se consolidaron como alternativas de menor volatilidad dentro de la deuda en dólares.

Renta variable: Las acciones locales perdieron impulso tras el revés de MSCI

La contracara en los rendimientos estuvo en la renta variable local. A diferencia de mayo, la bolsa porteña cerró junio con una corrección cercana al 5% medida en dólares y volvió a ubicarse en la zona de los u$s2.023, afectada por la toma de ganancias y por el impacto de MSCI sobre las expectativas de flujos internacionales.

En particular, MSCI mantuvo a la Argentina en la categoría “Standalone”, el escalón más bajo de su clasificación, y la dejó fuera de cualquier proceso de revisión para ascender a mercado de frontera o emergente. Por eso, la reacción fue inmediata y el S&P Merval llegó a caer hasta 4,2% en una sola jornada.

Martin sostuvo que, en acciones locales, la primera mitad del año dejó “un balance bastante más moderado”, con un S&P Merval en dólares que acumula un alza de apenas 0,8%, en un contexto de volatilidad geopolítica en los mercados de crudo y tensión en Medio Oriente.

Bardin coincidió en que las acciones locales tuvieron un desempeño discreto, mientras Wall Street completó uno de sus mejores trimestres desde 2020 y convirtió a los Cedears en una alternativa atractiva para exposición internacional.

La IA impulsó a Wall Street, pero la Fed y los commodities sumaron tensión

De esta forma, el contraste con el exterior fue marcado. Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión de IOL, señaló que junio combinó un fuerte avance de Wall Street con elevada volatilidad, dudas sobre la rentabilidad de la inversión en Inteligencia Artificial, el giro más restrictivo de la Reserva Federal y la corrección del oro y del petróleo.

“A nivel internacional, junio combinó hitos con fuertes sacudidas, en un cierre de semestre dominado por el reacomodamiento de carteras y la pregunta de fondo sobre la rentabilidad del gasto en centros de datos”, sostuvo Vlassich. En ese marco, el S&P 500 y el Nasdaq registraron su mejor trimestre desde 2020, mientras que el Dow Jones tuvo su mejor primer semestre desde 2021.

Sin embargo, el avance convivió con vaivenes, ya que el mercado se movió al ritmo del sentimiento inversor sobre la IA. Además, el índice PCE, uno de los principales termómetros sobre la dinámica de precios en EEUU, trepó en mayo a su mayor nivel anual desde octubre de 2023 y reacomodó las expectativas de tasas.

“La Fed mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de junio, pero adoptó un tono notoriamente duro: los futuros pasaron a descontar hasta dos subas de tasa antes de fin de año, un giro de 180 grados respecto al escenario de mayo”, indicó.

En commodities, el petróleo WTI cedió cerca de 20% tras volver a niveles previos al conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque Ormuz todavía mostró señales de tensión. En tanto, el oro cayó más de 11% en junio, acumuló su cuarto mes consecutivo a la baja y, según Vlassich, sufrió su mayor retroceso trimestral desde 2013. Bardin agregó que el metal venía de alcanzar máximos históricos entre enero y abril por la búsqueda de refugio, pero luego corrigió cerca de 12%.

Dentro de Wall Street, el gran protagonista volvió a ser el sector tecnológico. “El sector de microchips consolidó una primera mitad de año sin precedentes a nivel global, impulsado por la aceleración en la infraestructura tecnológica”, afirmó Vlassich.

Ese liderazgo también se reflejó en los Cedears. Así, desde IOL destacaron el desempeño de acciones como American Airlines, que encabezó el panel de junio con una suba de 28,5% en pesos, favorecida por la caída del petróleo y por la mejora esperada en los márgenes turísticos.

A su vez, Palo Alto Networks avanzó 26,2%, Intel trepó 24%, Micron Technology subió 23%, Johnson & Johnson ganó 19,6% y Taiwan Semiconductor avanzó 16%, en una combinación de apuestas por ciberseguridad, microchips, memorias para IA, defensivos y procesadores avanzados.

Así, junio dejó una doble lectura para los inversores argentinos. Por un lado, la deuda local encontró respaldo en el upgrade crediticio, la baja del riesgo país y la expectativa de reapertura gradual del mercado voluntario. Pero, por otro lado, la renta variable quedó golpeada por MSCI y el tipo de cambio recordó que, aun en un semestre favorable para los activos en pesos, la cobertura cambiaria seguirá siendo central para la segunda mitad del año.