Los números de Cabo Verde en el Mundial 2026: así juega la revelación de la Copa y rival de Argentina

El conjunto africano se enfrentará a con el equipo de Scaloni el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final.

Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del Mundial 2026 .

La selección africana fue la gran revelación del torneo: logró avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria tras empatar sus tres partidos del Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita.

La FIFA publicó las estadísticas oficiales del equipo y también actualizó sus Power Rankings , donde aparece el arquero Vozinha entre los mejores de la competencia. De acuerdo con los registros, el capitán destacó por su rendimiento tanto en la defensa del arco como en la salida con pelota.

Cabo Verde llegó a los 16avos de final del Mundial 2026 después de una fase de grupos sin derrotas, en la que enfrentó a España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) .

Con estos tres empates consecutivos, el equipo africano pudo avanzar como una de las grandes sorpresas del torneo, con un rendimiento sostenido ante rivales de mayor experiencia y jerarquía.

Según las estadísticas oficiales de FIFA, la selección completó 847 pases sobre 1064 intentos y generó 33 remates al arco, aunque solo 7 fueron directamente entre los tres palos.

En el desarrollo ofensivo, el conjunto acumuló 464 intentos de ruptura de líneas y logró concretar 268, con un fuerte uso de asociaciones por el centro y los costados. Registró 379 pases entre líneas, una de sus principales vías para progresar en el campo, complementadas con 264 pases por delante de la defensa rival.

En el aspecto defensivo, tuvo 837 acciones de presión y forzó 146 pérdidas de balón rivales, una de las claves para competir en partidos cerrados. También ejecutó 9 tiros de esquina y 41 lanzamientos de falta, aunque sin registrar goles desde pelota parada ni asistencias en todo el torneo.

En cuanto a sus jugadores, el grupo tuvo varias figuras en distintas facetas del juego. Helio Varela fue el máximo goleador del plantel, mientras que Diney Borges lideró en cantidad de pases y distancia recorrida, superando los 30 kilómetros acumulados.

Ryan Mendes fue el más activo en ataque, con más remates, sprints y recepciones en campo rival. En tanto, Vozinha, arquero y capitán, apareció como uno de los jugadores con más intentos de ruptura desde el fondo.

FIFA

Argentina versus Cabo Verde: día, hora, sede y árbitro

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes 3 de julio a las 19:00 (hora Argentina) por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

La FIFA designó como árbitro principal al canadiense Drew Fischer, uno de los jueces de mayor trayectoria dentro de la CONCACAF. Habitualmente dirige encuentros de la Major League Soccer (MLS) y cuenta con experiencia en competencias internacionales como la Copa Oro y la Liga de Naciones de la región.

Los asistentes serán Micheal Barwegen y Lyes Arfa, mientras que la mexicana Katia García será la cuarta árbitra. En el sistema de asistencia por video, la función de AVAR estará a cargo de Sandra Ramírez.

El equipo de Lionel Scaloni llega al cruce después de completar una fase de grupos con puntaje perfecto tras las victorias sobre Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).