El BCRA autorizó a bancos a distribuir hasta el 60% de utilidades de 2025 en tres cuotas

Los pagos podrán comenzar en mayo y deberán realizarse en tramos mensuales iguales, a diferencia de 2025, cuando se había habilitado su distribución en hasta diez cuotas consecutivas.

El Banco Central (BCRA) decidió habilitar este jueves a las entidades financieras a distribuir hasta el 60% de las utilidades generadas en 2025 , en un esquema que permitirá realizar los pagos en tres cuotas mensuales consecutivas a partir de mayo . La decisión fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8410 , en línea con una política que busca combinar cierta normalización en la distribución de dividendos con criterios prudenciales.

La medida mantiene el mismo tope de distribución que había sido autorizado el año pasado, aunque introduce cambios relevantes en la modalidad. En particular, los bancos deberán efectuar los pagos en tres tramos iguales, mensuales y no acumulables , cuando en 2025 se había permitido realizarlo en hasta diez cuotas consecutivas.

Además, el regulador dispuso una limitación adicional: solo podrán distribuirse las utilidades correspondientes al ejercicio 2025 , sin incluir dividendos retenidos de años anteriores. Este punto marca una diferencia clave respecto del esquema previo, que había otorgado mayor flexibilidad a las entidades para liberar resultados acumulados.

Según precisó el BCRA, los pagos podrán comenzar a partir del tercer día hábil de mayo y deberán respetar el límite del 60% calculado sobre el resultado del ejercicio, una vez deducidas las reservas legales y estatutarias , cuya constitución sea exigible.

A su vez, la distribución deberá ser consistente con la información presentada por cada entidad en el Plan de Negocios y Proyecciones y en el Informe de Autoevaluación del Capital , lo que refuerza el enfoque prudencial del esquema.

A8410

Esta resolución se conoce pocos días después de que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señalara ante inversores en Wall Street que el equipo económico no prevé, por el momento, una flexibilización adicional de los controles cambiarios.

En ese contexto, desde la autoridad monetaria aclararon que la distribución de dividendos no implica cambios en la normativa cambiaria vigente, por lo que continúan aplicándose las restricciones actuales para el acceso al mercado de cambios, tanto para personas humanas como jurídicas. En ese sentido, continúan aplicándose las restricciones actuales tanto para personas humanas como jurídicas en materia de acceso al mercado de cambios para el giro de dividendos.

La flexibilización en la cantidad de cuotas, junto con el mantenimiento del tope de distribución, marca un sendero de normalización gradual en la política de dividendos del sistema financiero, aunque aún bajo criterios de prudencia vinculados a la solvencia y capitalización de las entidades.

Con la mora en alza, los bancos enfrentan un escenario más exigente



La decisión del BCRA se conoce a semanas de que se conocieran los balances correspondientes al cierre de 2025 de los principales bancos privados, que comenzaran a reflejar un deterioro en los indicadores de riesgo crediticio. Los resultados de Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia evidencian un aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto directo sobre la rentabilidad del sistema financiero.

El fenómeno se explica por un contexto macroeconómico marcado por tasas de interés reales elevadas, desaceleración de la actividad y presión sobre los ingresos de los hogares, factores que comenzaron a afectar la capacidad de pago desde marzo y se profundizaron hacia fin de año. En este escenario, entidades como Supervielle y Macro mostraron ratios de mora en torno al 5%, mientras que Galicia y BBVA también registraron subas, acompañadas por un fuerte incremento en las previsiones.

Hacia adelante, el panorama sigue siendo desafiante. Si bien el mercado comienza a ver señales de estabilización, analistas advierten que la morosidad podría mantenerse elevada si no mejora el ingreso disponible. De hecho, según datos del BCRA, el incumplimiento de las familias alcanzó en diciembre de 2025 un máximo en 18 años (9,3%), con picos en tarjetas y préstamos personales, lo que mantiene en alerta al sistema financiero.