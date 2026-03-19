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19 de marzo 2026 - 17:17

Las reservas del BCRA volvieron a caer y ya se hundieron más de u$s2.340 millones en siete ruedas

La autoridad monetaria aceleró la compra de divisas en el mercado, al adquirir cerca de u$s130 millones.

El BCRA aceleró la compra de divisas en el mercado, al adquirir cerca de u$s130 millones.

El BCRA aceleró la compra de divisas en el mercado, al adquirir cerca de u$s130 millones.

Reuters

Las reservas del Banco Central (BCRA) continúan la sangría y ya llevan siete ruedas consecutivas en caída libre. De esta manera, la autoridad monetaria perdió más de u$s2.340 millones en las últimas jornadas. Pese a la pérdida de valor de los activos internacionales, el dólar oficial se mantuvo casi estable en torno a los $1.394,50.

El BCRA aceleró la compra de divisas en el mercado, al adquirir u$s132 millones. Sin embargo, la compra de dólares para atesorar no impidió la sangría de reservas, que se hundieron u$s793 millones, debido a la fuerte caída de cotizaciones, sobre todo el oro que se derrumbó 3,5%, que explicó algo menos de u$s600 millones de la baja, según fuentes cercanas al organismo. De los u$s200 millones no dieron información.

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Así, los activos brutos quedaron en u$s43.702 millones, su menor nivel desde principios de enero. En las últimas siete ruedas, el BCRA acumula una baja de reservas de u$s2.341 millones, debido al pago de organismos, así como también a la caída de cotizaciones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 19 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,50 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de marzo

El dólar MEP cotiza a $1.421,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin se posiciona a $1.468,44, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.938, según Binance.

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