Las reservas del Banco Central (BCRA) continúan la sangría y ya llevan siete ruedas consecutivas en caída libre. De esta manera, la autoridad monetaria perdió más de u$s2.340 millones en las últimas jornadas. Pese a la pérdida de valor de los activos internacionales, el dólar oficial se mantuvo casi estable en torno a los $1.394,50.
Las reservas del BCRA volvieron a caer y ya se hundieron más de u$s2.340 millones en siete ruedas
La autoridad monetaria aceleró la compra de divisas en el mercado, al adquirir cerca de u$s130 millones.
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El dólar blue anotó su primera caída de la semana y acorta la brecha con el MEP
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 19 de marzo
El BCRA aceleró la compra de divisas en el mercado, al adquirir u$s132 millones. Sin embargo, la compra de dólares para atesorar no impidió la sangría de reservas, que se hundieron u$s793 millones, debido a la fuerte caída de cotizaciones, sobre todo el oro que se derrumbó 3,5%, que explicó algo menos de u$s600 millones de la baja, según fuentes cercanas al organismo. De los u$s200 millones no dieron información.
Así, los activos brutos quedaron en u$s43.702 millones, su menor nivel desde principios de enero. En las últimas siete ruedas, el BCRA acumula una baja de reservas de u$s2.341 millones, debido al pago de organismos, así como también a la caída de cotizaciones.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 19 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 19 de marzo
El dólar CCL opera a $1.478,64 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de marzo
El dólar MEP cotiza a $1.421,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin se posiciona a $1.468,44, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.938, según Binance.
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