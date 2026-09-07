Susan Sarandon aseguró que está perdiendo papeles en Hollywood por su apoyo a Palestina

Durante su intervención en el Festival de Cine de Venecia para promocionar la nueva película "The Echo Chamber", afirmó en una rueda de prensa que algunas agencias han aconsejado a otras que no la contraten.

Susan Sarandon declaró que ha perdido papeles debido a su apoyo a Palestina . La actriz ganadora del Oscar expresó abiertamente su apoyo a lo largo de los años, y su agencia, UTA, rescindió su contrato en 2023.

Durante su intervención en el Festival de Cine de Venecia para promocionar la nueva película The Echo Chamber , afirmó en una rueda de prensa que algunas agencias han aconsejado a otras que no la contraten.

“Creo que la narrativa ha cambiado por completo en cuanto a la relevancia histórica de Palestina y los vínculos de los sionistas con Estados Unidos y nuestra política”, dijo Sarandon. “Eso ha sido una gran revelación para la gente. Nadie entendía realmente cuánto dinero le da Estados Unidos a Israel”.

“ Últimamente me han retirado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contraten . Pero así son las cosas. Creo que, entre la gente, sobre todo a nivel internacional, me siento bienvenido.”

La actriz añadió que quería "agradecer" al director de The Echo Chamber , Andrea Pallaoro , porque "no hace caso a las advertencias".

“Ha habido un cambio en la opinión pública, pero aún existen puestos en mi sector ocupados por sionistas que no han suavizado su postura hacia mí”, añadió. “Pero encontré a mi familia, encontré a mi gente y estoy bien”.

Susan Sarandon y su situación Hollywood por su apoyo a Palestina

Esto se hace eco de comentarios anteriores de la actriz a principios de este año, cuando dijo que Hollywood la había vetado por su postura.

“Mi agencia me despidió, específicamente por manifestarme y hablar sobre Gaza, por pedir un alto el fuego, y se me hizo imposible incluso aparecer en televisión”, dijo Sarandon en los Premios Goya. “No sé si la situación ha cambiado últimamente, pero no podía participar en ninguna película importante, nada relacionado con Hollywood”.

Añadió: "Un director italiano me acaba de contratar, pero le dijeron que no lo hiciera. Así que, ahora mismo me especializo en películas pequeñas e independientes con directores noveles, rodadas en Europa o Italia. Esa es la principal razón por la que no he estado trabajando tanto".