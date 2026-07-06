El Tesoro le canjea bonos al BCRA y adquiere mayor poder de fuego para intervenir en el mercado + Agregar ámbito en









El Banco Central gana poder adicional para vender dollar-linked en el mercado secundario.

El Tesoro y el BCRA hacen canje de bonos.

El Tesoro anunció un canje al Banco Central (BCRA) de TZXD6 por bonos dólar linked D31L6 y D31G6. Será por una cifra total de u$s2.000 millones entre ambos. Expertos coinciden en señalar que, con estos movimientos, el Banco Central adquiere poder adicional para vender dollar-linked en el mercado secundario.

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El MECON publicó este lunes la Resolución Conjunta 39/2026, mediante la cual aprobó una operación de conversión de deuda con el BCRA. La operación consiste en canjear tenencias del BCRA en el BONCER con vencimiento el 15 de diciembre de 2026 por dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar (LELINK) con vencimientos el 31 de julio y el 31 de agosto de 2026, y amplia la emisión de cada una por hasta u$s1.000 millones en valor nominal original.

"La medida claramente busca dotar al BCRA de mayor poder de fuego en los mercados de cobertura, ya que viene usando estos instrumentos de forma bastante intensa en las últimas semanas", determinó Outlier.

También se publicó la Resolución Conjunta 38/2026, mediante la cual dispuso la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 30 de junio de 2031, por hasta u$s35.256.166 en vencimientos, a ser entregada al BCRA a la par.

La operación se enmarca en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que establece que el 60% de los intereses de las letras intransferibles en poder del BCRA deben cancelarse mediante nuevos títulos a cinco años, mientras el 40% restante se abona en efectivo. En este caso, los cupones capitalizados corresponden a dos letras intransferibles con vencimientos el 7 y 8 de julio de 2026, por un total de aproximadamente u$s35,3 millones.

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